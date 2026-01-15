« En Boîte » : GC-Tech a revu la sonorisation de la Raiffeisen Arena

La patinoire à Porrentruy dispose depuis quelques mois d’un nouveau système de diffusion du son. La société GC-Tech basée à Reconvilier et active dans la technique du spectacle a mené ce vaste chantier entre la fin de l’été et le début de l’automne. Quelque 60 nouvelles enceintes ont été installées dans toute la Raiffeisen Arena ainsi que des centaines de mètres de câbles. L’entreprise a aussi participé à la mise en place de vidéos projecteurs pour réaliser du mapping sur la glace. La nouvelle sonorisation permet d’atteindre les loges VIP et le fond des tribunes. « La patinoire a été réalisée il y a trois ans avec les moyens à disposition et ça ne correspondait pas forcément aux besoins du HC Ajoie pour un public de match », souligne Gil Ceré, le directeur de GC-Tech.
Gil Ceré détaille l'installation sonore réalisée dans la Raiffeisen Arena :
Le chantier a été particulièrement complexe en raison notamment de la disponibilité du site. « Ça s’est fait très tardivement avant l’ouverture de la saison », indique Gil Ceré. Ce dernier ajoute qu’une patinoire représente un volume important. « Généralement, il s’agit de bâtiments pas forcément très bien traités au niveau de l’acoustique et qui résonnent énormément. Il y a des milliers de spectateurs qui encouragent les équipes. Il faut quand même une certaine qualité pour pouvoir passer au-dessus du public pour avoir une compréhension de ce qu’il se dit », ajoute le directeur de GC-Tech.
L’entreprise se charge d’environ 400 événements chaque année dans toute la Suisse romande. Elle a, par exemple, géré la diffusion du spectacle son et lumière pour le passage de Moutier dans le canton du Jura et s’occupera de tous les aspects techniques du Dritchino Festival en mai prochain à Courgenay. /alr