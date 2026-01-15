« En Boîte » : GC-Tech a revu la sonorisation de la Raiffeisen Arena

Le chantier a été particulièrement complexe en raison notamment de la disponibilité du site. « Ça s’est fait très tardivement avant l’ouverture de la saison », indique Gil Ceré. Ce dernier ajoute qu’une patinoire représente un volume important. « Généralement, il s’agit de bâtiments pas forcément très bien traités au niveau de l’acoustique et qui résonnent énormément. Il y a des milliers de spectateurs qui encouragent les équipes. Il faut quand même une certaine qualité pour pouvoir passer au-dessus du public pour avoir une compréhension de ce qu’il se dit », ajoute le directeur de GC-Tech.

L’entreprise se charge d’environ 400 événements chaque année dans toute la Suisse romande. Elle a, par exemple, géré la diffusion du spectacle son et lumière pour le passage de Moutier dans le canton du Jura et s’occupera de tous les aspects techniques du Dritchino Festival en mai prochain à Courgenay. /alr