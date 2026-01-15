L’Aide suisse à la montagne soutient deux projets jurassiens

L’Aide suisse à la montagne alloue 178'000 francs à deux projets jurassiens. L’Association Broquet-Leuenberger à Movelier et Alysius Sports à Pleigne en bénéficieront. Le premier projet cité vise l'agrandissement du magasin de vente directe et certains locaux de transformation. Le second concerne l'acquisition de machines pour la fabrication de balles de baseball.

Le Jura est le troisième canton le plus récompensé par l’Aide à la montagne durant le mois de janvier après Appenzell Rhodes-Extérieures (300'000 francs) et Glaris (250'000 francs). Au total, l’organisation a alloué plus de 1,2 million de francs à 17 projets. Une contribution financière qui vise à « créer de la valeur ajoutée et des emplois importants dans les régions de montagne et lutter contre le dépeuplement ». /comm-fwo