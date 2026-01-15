La Poste s’installera dans l’épicerie Kilomètre Zéro à Courtételle

La Poste déménagera dès le lundi 16 mars à Courtételle pour s’installer dans l’épicerie Kilomètre Zéro, au centre de la localité. Cette filiale en partenariat remplacera le bureau postal actuel, qui fermera définitivement le vendredi à 11h30, indique La Poste dans un communiqué transmis jeudi, tout en maintenant l’ensemble des opérations postales sur place. Un changement que La Poste justifie par le changement des habitudes de la population, qui utilise de moins en moins les guichets postaux pour se tourner vers les services en ligne.

La population pourra continuer accéder aux services postaux durant les heures d’ouverture du magasin : du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30, ainsi que le samedi de 8h30 à 16h00 en continu. Une boîte aux lettres sera également installée à proximité. Le Conseil communal salue une solution qui permet de préserver une offre de proximité, tout en regrettant la fermeture de la filiale traditionnelle. En complément, La Poste proposera aussi le service gratuit de versement et retrait d’argent à domicile, directement auprès du facteur ou de la factrice. /comm-tna