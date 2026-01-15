La piscine de l’Orval rouvrira bientôt ses portes

Les travaux avancent bien à la piscine de l’Orval à Bévilard. Depuis juillet dernier, les installations sont fermées aux visiteurs. La technique de piscine, les douches et les vestiaires, datant des années 1980, sont en train de faire peau neuve. Des travaux qui se sont plutôt bien déroulés jusqu’ici malgré quelques petites surprises. « On a eu 3 ou 4 grands imprévus », explique Pierre Voisard. Le président du conseil d’administration de la piscine couverte de l’Orval SA détaille, « il y a eu un problème au niveau de la dalle, par rapport aux plans de l’époque qu'on avait, elle était beaucoup plus fine que ce qui était prévu, donc il a fallu faire des adaptations. Aussi lorsqu'on a creusé, on a remarqué qu'il y avait un linteau qui était tout le long du bâtiment, donc un linteau en béton armé d'environ 1m50 de haut sur 50 cm. Il a fallu aussi tout découper ». Dernières surprises au niveau de l’électricité et de l’ampérage, là aussi il a fallu faire des adaptations.