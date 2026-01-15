Lionel Périat, un pilier de l’Ensemble de Cuivres Jurassien

Lionel Périat fait résonner les percussions de l’Ensemble de Cuivres Jurassien (ECJ) depuis bientôt 20 ans. L’habitant de Boécourt joue pour l’ECJ depuis 2007. Il sera d’ailleurs présent sur la scène du Théâtre du Jura dès vendredi et jusqu’à dimanche pour présenter « Et après ? ». Un spectacle organisé en collaboration avec la compagnie des arts du cirque Circosphère.

Le percussionniste de Boécourt Lionel Périat a connu beaucoup d’évolutions au sein de l’Ensemble de Cuivres Jurassien depuis ses débuts : « D’un point de vue musical, ça devient de plus en plus difficile. Les compositeurs sont devenus des experts de la percussion. Mais c’est aussi de plus en plus intéressant ». Lionel Périat ajoute aussi que l’ECJ connait actuellement « une superbe dynamique ». La motivation de l’homme de 38 ans reste intacte après bientôt vingt ans d’activité : « L’adrénaline des concerts, de jouer dans des salles pleines, c’est incroyable en tant que musicien amateur. »

Depuis le mois d’août dernier, Hervé Grélat dirige l’ECJ. Il donnera donc son premier concert à la tête de l’ensemble ce week-end à Delémont. Le Bruntrutain est le quatrième chef de Lionel Périat depuis ses débuts. « C’est quelqu’un d’extrêmement compétent. Il connait la région, les musiciens et sait ce qu’on peut atteindre. Il peut nous amener le plus loin possible », analyse le percussionniste.