Moutier et ses spécificités statistiques

Moutier est jurassienne depuis le 1er janvier et dispose de certaines singularités statistiques. C’est ce qui ressort de l’infolettre mensuelle publiée ce jeudi par le canton du Jura. La cité prévôtoise recensait 7'256 habitants en fin d’année 2024, ce qui représentait un peu moins de 10% de la population jurassienne à cette époque. La statistique publique jurassienne a compilé différentes données chiffrées pour rendre compte de certaines différences entre Moutier et le reste du canton.

Le pourcentage des moins de 20 ans (19,3%) est moins élevé dans la cité prévôtoise que dans le reste du Jura (20,3%), alors que c’est l’inverse pour les 80 ans et plus (7,8% contre 6,5%). La part de la population en âge de travailler est, quant à elle, relativement similaire avec environ 57% des habitants. Et puis sur ces 15 dernières années, Moutier a perdu 210 résidents alors que le Jura en a gagné plus de 4'800.





Plus d’entreprises tertiaires et moins de maisons individuelles

Au niveau économique, les trois quarts des entreprises prévôtoises appartenaient au secteur tertiaire en 2023, contre les deux tiers des établissements jurassiens. Et Moutier embauche proportionnellement moins de travailleurs frontaliers que dans le reste du canton avec 10,5% contre 24,1%.

Enfin, Moutier comptait près de 4'300 logements en fin d’année 2024, soit autant que Porrentruy. Une nuance : la cité prévôtoise a un taux de vacance de 6% ce qui est bien au-dessus des 3% de moyenne cantonale. Et dans la nouvelle commune jurassienne, environ une habitation sur deux est une maison individuelle alors que toutes les autres ont un ratio supérieur, sauf les Enfers et Muriaux. /comm-nmy