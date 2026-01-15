Un objet explosif à Montignez

Les propriétaires d’une grange ont fait une inquiétante découverte ce jeudi. La police est ...
Les propriétaires d’une grange ont fait une inquiétante découverte ce jeudi. La police est intervenue et précise que la population n’a pas été mise en danger.

La Police jurassienne est intervenue à Montignez pour sécuriser les lieux.

Un objet de nature explosive a été découvert ce jeudi dans une grange à Montignez. Les propriétaires du bâtiment ont alerté la police cantonale jurassienne. Les lieux ont été sécurisés et un appui spécialisé a été requis. Aucune mise en danger de la population n’a été constatée, selon la police. Celle-ci rappelle qu’en cas de découverte d’un objet suspect, il est impératif de ne pas le toucher, de s’éloigner immédiatement, d’empêcher quiconque de s’en approcher et d’alerter les forces de l'ordre sans délai au numéro d’urgence 117. Un collaborateur de la police cantonale jurassienne se déplacera sur les lieux afin d’évaluer la situation et ainsi décider de la procédure à suivre. /comm-rce


