Un vent nouveau souffle sur la programmation du CCPM

Jeannine Gretler a présenté ce jeudi les spectacles, concerts et autres expositions prévus début 2026 au Centre culturel de la Prévôté. Il s'agit d'une première pour celle qui souhaite ouvrir la culture à un maximum de personnes.
Le Centre culturel de la Prévôté (CCPM) entame une nouvelle ère. Jeannine Gretler, la responsable de la programmation nommée au printemps dernier, a présenté ce jeudi à Moutier les spectacles et les artistes qui se produiront durant le premier semestre 2026. La Suissesse - qui travaillait à Bruxelles - y a mis sa touche personnelle. Elle a souhaité un programme tout public : « C’est important de faire de l’art accessible à toutes et à tous. C’est la base de pouvoir réunir tout le monde. Le CCPM doit être au service de la population. »Jeannine Gretler vise aussi un rajeunissement au sein du public, mais également au Centre culturel de la Prévôté. « Le CCPM a vu le jour dans les années 60. Les fondateurs ont pris de l’âge. Ils avouent avoir besoin d’aide pour porter des projets. » Dans la volonté de démocratiser l’accès aux arts à Moutier, aucun prix d’entrée ne sera imposé, mais seulement conseillé. Les réservations sont tout de même recommandées.
Jeannine Gretler : « Au niveau financier, c’est plutôt positif d’être dans le Jura. »
Un spectacle phare : « Fils de bâtard »L’ouverture de la saison se fera le 22 janvier avec le concert du duo « Double Talk ». Le spectacle phare, joué en première Suisse, est « Fils de bâtard », porté par Emmanuel De Candido le 24 avril. Un véritable coup de cœur pour Jeannine Gretler : « J’ai pu voir des centaines de spectacles dans ma vie, je peux compter sur les doigts d’une main les coups de cœur et celui-là en fait partie. »
« C’est très touchant. Tout ce que le théâtre peut apporter au monde est dans ce spectacle ! »
La programmation complète du premier semestre 2026 se trouve en lien ici. /rce