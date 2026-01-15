Un vent nouveau souffle sur la programmation du CCPM

Le Centre culturel de la Prévôté (CCPM) entame une nouvelle ère. Jeannine Gretler, la responsable de la programmation nommée au printemps dernier, a présenté ce jeudi à Moutier les spectacles et les artistes qui se produiront durant le premier semestre 2026. La Suissesse - qui travaillait à Bruxelles - y a mis sa touche personnelle. Elle a souhaité un programme tout public : « C’est important de faire de l’art accessible à toutes et à tous. C’est la base de pouvoir réunir tout le monde. Le CCPM doit être au service de la population. »

Jeannine Gretler vise aussi un rajeunissement au sein du public, mais également au Centre culturel de la Prévôté. « Le CCPM a vu le jour dans les années 60. Les fondateurs ont pris de l’âge. Ils avouent avoir besoin d’aide pour porter des projets. » Dans la volonté de démocratiser l’accès aux arts à Moutier, aucun prix d’entrée ne sera imposé, mais seulement conseillé. Les réservations sont tout de même recommandées.