Un vent nouveau souffle sur la programmation du CCPM

Jeannine Gretler a présenté ce jeudi les spectacles, concerts et autres expositions prévus début 2026 au Centre culturel de la Prévôté. Il s'agit d'une première pour celle qui souhaite ouvrir la culture à un maximum de personnes.

Jeannine Gretler avait le sourire pour présenter le programme concocté pour le premier semestre à Moutier. Jeannine Gretler avait le sourire pour présenter le programme concocté pour le premier semestre à Moutier.

Le Centre culturel de la Prévôté (CCPM) entame une nouvelle ère. Jeannine Gretler, la responsable de la programmation nommée au printemps dernier, a présenté ce jeudi à Moutier les spectacles et les artistes qui se produiront durant le premier semestre 2026. La Suissesse - qui travaillait à Bruxelles - y a mis sa touche personnelle. Elle a souhaité un programme tout public : « C’est important de faire de l’art accessible à toutes et à tous. C’est la base de pouvoir réunir tout le monde. Le CCPM doit être au service de la population. »

Jeannine Gretler vise aussi un rajeunissement au sein du public, mais également au Centre culturel de la Prévôté. « Le CCPM a vu le jour dans les années 60. Les fondateurs ont pris de l’âge. Ils avouent avoir besoin d’aide pour porter des projets. » Dans la volonté de démocratiser l’accès aux arts à Moutier, aucun prix d’entrée ne sera imposé, mais seulement conseillé. Les réservations sont tout de même recommandées.

Jeannine Gretler : « Au niveau financier, c’est plutôt positif d’être dans le Jura. »

Un spectacle phare : « Fils de bâtard »

L’ouverture de la saison se fera le 22 janvier avec le concert du duo « Double Talk ». Le spectacle phare, joué en première Suisse, est « Fils de bâtard », porté par Emmanuel De Candido le 24 avril. Un véritable coup de cœur pour Jeannine Gretler : « J’ai pu voir des centaines de spectacles dans ma vie, je peux compter sur les doigts d’une main les coups de cœur et celui-là en fait partie. »

« C’est très touchant. Tout ce que le théâtre peut apporter au monde est dans ce spectacle ! »

La programmation complète du premier semestre 2026 se trouve en lien ici. /rce


