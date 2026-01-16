« L’autre revue de presse » : Julio dans de beaux draps !

Jérôme Mouttet a traité l’actu de la semaine à sa manière.
Jérôme Mouttet a traité l’actu de la semaine à sa manière.

Jérôme Mouttet était dans « La Matinale » ce vendredi pour sa chronique « L'autre revue de presse ».

Ce vendredi dans « La Matinale », Jérôme Mouttet a imité, entre autres, Marco Odermatt, Julio Iglesias et Rodger Federer.


 

