La musique symphonique à l’honneur à Porrentruy

L’Ensemble « Le Moment Baroque » revient samedi à l’Eglise des Jésuites à Porrentruy pour un concert qui va mettre en avant la musique symphonique. Au programme, deux œuvres de Mozart et une symphonie de Joseph Martin Kraus, moins connu, mais contemporain de Mozart. L’Ensemble qui évolue avec des instruments baroques va jouer sous la direction de Julien Laloux, chef d’orchestre et de chœur bien connu dans la région, puisqu’il est venu régulièrement afin de donner des ateliers de chant et diriger des concerts. Pour lui, aborder des œuvres aussi connues que celles de Mozart qui ont été interprétées des centaines de fois n’est pas une pression supplémentaire. « C’est toujours une découverte quand on aborde une œuvre pour la première fois comme chef et c’est cet esprit qui prévaut largement sur celui de se dire qu’il faut être innovant. Si on fait cela, on sort déjà du vrai travail. On pense à ce qu’on devrait faire plutôt que de le faire », explique-t-il, lui qui aura l’occasion de diriger l’Ensemble pour la première fois. « Il y a déjà une connaissance mutuelle qui permet de dire que le moment va être beau », assure-t-il. /jmp-lge