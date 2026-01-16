Le Jura veut aussi interdire les engins pyrotechniques en intérieur

Le Gouvernement jurassien indique vendredi qu’il a décidé de modifier les bases légales à la ...
Le Jura veut aussi interdire les engins pyrotechniques en intérieur

Le Gouvernement jurassien indique vendredi qu’il a décidé de modifier les bases légales à la suite du drame de Crans-Montana. Une table ronde sera, par ailleurs, organisée pour tirer des leçons de la catastrophe.

Les établissements publics ne devraient bientôt plus être autorisés à utiliser des engins pyrotechniques à l'intérieur. (Photo : illustration / libre de droits). Les établissements publics ne devraient bientôt plus être autorisés à utiliser des engins pyrotechniques à l'intérieur. (Photo : illustration / libre de droits).

L’usage des engins pyrotechniques à l’intérieur des établissements publics devrait également être interdit dans le Jura après l’incendie de Crans-Montana. À l’instar de mesures prises par d’autres cantons, le Gouvernement a décidé, lors de sa première séance ordinaire de la législature, de modifier les bases légales en vigueur, selon un communiqué transmis vendredi matin. L’exécutif cantonal propose, par ailleurs, la mise sur pied d’une table ronde pour tirer les leçons du drame. L’ECA Jura, le Service de l’économie et de l’emploi, GastroJura, l’Association jurassienne des communes et les autres partenaires concernés y seront conviés. /comm-alr

