Un cycliste légèrement blessé dans un accident à Delémont

Un cycliste légèrement blessé dans un accident de la circulation. La police cantonale jurassienne indique dans un communiqué qu’un automobiliste a percuté un vélo électrique jeudi vers 17h45 sur l’Avenue de la Gare à Delémont. La voiture, en présélection en direction de la rue de l’Avenir, est entrée en collision avec le vélo. Le cycliste a été pris en charge par le service ambulancier et emmené à l’hôpital de Delémont après le choc. Une enquête devra déterminer les circonstances de l’accident. La circulation a été perturbée pendant environ 45 minutes. /comm-fwo