Un cycliste légèrement blessé dans un accident à Delémont

Un automobiliste a percuté un vélo électrique jeudi soir sur l’Avenue de la Gare à Delémont ...
Un cycliste légèrement blessé dans un accident à Delémont

Un automobiliste a percuté un vélo électrique jeudi soir sur l’Avenue de la Gare à Delémont. Le cycliste a été emmené à l’hôpital en ambulance après le choc.

Un vélo électrique a été percuté par une voiture jeudi à Delémont. (Photo : police cantonale jurassienne) Un vélo électrique a été percuté par une voiture jeudi à Delémont. (Photo : police cantonale jurassienne)

Un cycliste légèrement blessé dans un accident de la circulation. La police cantonale jurassienne indique dans un communiqué qu’un automobiliste a percuté un vélo électrique jeudi vers 17h45 sur l’Avenue de la Gare à Delémont. La voiture, en présélection en direction de la rue de l’Avenir, est entrée en collision avec le vélo. Le cycliste a été pris en charge par le service ambulancier et emmené à l’hôpital de Delémont après le choc. Une enquête devra déterminer les circonstances de l’accident. La circulation a été perturbée pendant environ 45 minutes. /comm-fwo


 

Actualités suivantes

« L’autre revue de presse » : Julio dans de beaux draps !

« L’autre revue de presse » : Julio dans de beaux draps !

Région    Actualisé le 16.01.2026 - 08:15

La piscine de l’Orval rouvrira bientôt ses portes

La piscine de l’Orval rouvrira bientôt ses portes

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 17:19

Un objet explosif à Montignez

Un objet explosif à Montignez

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 16:53

Delémont répond aux taxis après des propos relayés dans les médias

Delémont répond aux taxis après des propos relayés dans les médias

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 16:44

Articles les plus lus

Delémont répond aux taxis après des propos relayés dans les médias

Delémont répond aux taxis après des propos relayés dans les médias

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 16:44

Un objet explosif à Montignez

Un objet explosif à Montignez

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 16:53

L’Aide suisse à la montagne soutient deux projets jurassiens

L’Aide suisse à la montagne soutient deux projets jurassiens

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 17:06

La piscine de l’Orval rouvrira bientôt ses portes

La piscine de l’Orval rouvrira bientôt ses portes

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 17:19

Un vent nouveau souffle sur la programmation du CCPM

Un vent nouveau souffle sur la programmation du CCPM

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 16:35

Delémont répond aux taxis après des propos relayés dans les médias

Delémont répond aux taxis après des propos relayés dans les médias

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 16:44

Un objet explosif à Montignez

Un objet explosif à Montignez

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 16:53

L’Aide suisse à la montagne soutient deux projets jurassiens

L’Aide suisse à la montagne soutient deux projets jurassiens

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 17:06

Moutier et ses spécificités statistiques

Moutier et ses spécificités statistiques

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 15:13

Le Conseil communal de Clos du Doubs est au complet

Le Conseil communal de Clos du Doubs est au complet

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 16:13

Un vent nouveau souffle sur la programmation du CCPM

Un vent nouveau souffle sur la programmation du CCPM

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 16:35

L’Aide suisse à la montagne soutient deux projets jurassiens

L’Aide suisse à la montagne soutient deux projets jurassiens

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 17:06