Un minibus a été la proie des flammes vendredi après-midi à Delémont. Le véhicule qui transportait plusieurs passagers a pris feu vers 15h20 à l’intersection entre la route du Vorbourg et la place de la foire. Une quinzaine de pompiers et trois véhicules du Centre de Renfort d'Incendie et de Secours de Delémont sont intervenus sur place. Ils ont rapidement pu maitriser le sinistre. Tous les occupants du minibus ont pu sortir à temps. Personne n’a été blessé. La route a été bouclée par la police le temps de l’intervention. /mmt-alr
Un minibus en flammes à Delémont
Un véhicule qui transportait des passagers a pris feu vendredi après-midi aux abords de la ...
RFJ
