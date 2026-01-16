Une enquête administrative sur les bibliothèques de Delémont

Les bibliothèques de la ville de Delémont vont faire l’objet d’une enquête administrative. Le Conseil communal indique vendredi avoir pris une telle décision pour approfondir les éléments faisant état de possibles dysfonctionnements dans ce secteur, notamment en matière de management, de relations de travail et de communication. « L’enquête a pour objectif d’établir les faits de manière rigoureuse et objective, eu égard aux éléments rapportés par des membres ou d’anciens membres du personnel, ainsi qu’à ceux relayés récemment par voie de presse », indique la ville dans son communiqué.

L’enquête sera confiée à une personne externe, indépendante de l’administration communale. Les conclusions devront permettre d’identifier d’éventuelles responsabilités et, le cas échéant, déterminer les mesures administratives appropriées, souligne l’exécutif de la capitale jurassienne. /comm-alr