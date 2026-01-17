Critères assouplis dès février pour les dons du sang

« Ouvrir les dons du sang à un plus large public, mais sans compromis sur la sécurité » : c’est ainsi que la directrice du Service régional neuchâtelois et jurassien de transfusion sanguine, Özlem Hizarci, conçoit les nouvelles modalités qui entreront en vigueur dès le 1er février en Suisse. Certains critères pour donner son sang seront assouplis à partir de cette date.

Les personnes qui ont séjourné longtemps au Royaume-Uni dans les années 80 et 90 pourront désormais donner leur sang. Il y a une vingtaine d’années, le risque de transmission, par le sang, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, dite « de la vache folle », était important en Grande-Bretagne. Aujourd’hui, ce risque est jugé extrêmement faible. Pour cette raison, les patients qui ont bénéficié d’une transfusion sanguine pourront aussi devenir donneurs alors qu’ils étaient actuellement exclus du processus. « Cette exclusion est remplacée par un délai d’attente de quatre mois », explique Özlem Hizarci.