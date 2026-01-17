Incendie dans une écurie à Mettembert

Un incendie s’est déclaré vendredi vers 13h dans une écurie à Mettembert, à la suite d’un problème mécanique sur un distributeur automatique de foin. Le feu a pu être rapidement circonscrit grâce à l’intervention rapide de l’exploitant du domaine, selon un communiqué de la police cantonale. Onze sapeurs-pompiers du Centre de Renfort d’Incendie et de Secours (CRISD) avec trois véhicules, et dix-neuf sapeurs-pompiers du Haut-Plateau avec quatre véhicules sont intervenus. Des dommages importants ont pu être évités.

Le service ambulancier a pris en charge trois personnes incommodées par les fumées. Un inspecteur de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention (ECA) était aussi présent sur place. Une patrouille de la police cantonale et le service de l’identité judiciaire sont intervenus sur les lieux pour le constat d’usage. Une enquête est en cours pour établir les causes exactes du sinistre. /comm-ech