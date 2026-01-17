La fondatrice du Musée Chappuis-Fähndrich est décédée

Le Musée de la vie jurassienne à Develier perd sa fondatrice. Alice Chappuis-Fähndrich est décédée à 89 ans, selon un avis paru ce samedi matin dans Le Quotidien jurassien. Avec son mari Marc Chappuis, décédé en 2019, ils avaient rassemblé des dizaines de milliers d’objets de la vie quotidienne jurassienne et créé un musée à Develier, un lieu ouvert au public en 1995. Aujourd’hui, le Musée de la vie jurassienne consacre un espace de l’exposition à ses fondateurs via sa nouvelle conservatrice, Nathalie Zürcher, épouse du petit-fils des fondateurs. /mmi

