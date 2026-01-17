La fondatrice du Musée Chappuis-Fähndrich est décédée

Alice Chappuis-Fähndrich est décédée à 89 ans, selon un avis paru ce samedi matin. Avec son ...
La fondatrice du Musée Chappuis-Fähndrich est décédée

Alice Chappuis-Fähndrich est décédée à 89 ans, selon un avis paru ce samedi matin. Avec son mari Marc Chappuis, ils avaient rassemblé des dizaines de milliers d'objets de la vie quotidienne jurassienne pour ouvrir le musée de Develier, baptisé aujourd'hui Musée de la vie jurassienne.

Alice Chappuis-Fähndrich et son mari, Marc Chappuis, avaient rassemblé des dizaines de milliers d'objets de la vie quotidienne jurassienne. Alice Chappuis-Fähndrich et son mari, Marc Chappuis, avaient rassemblé des dizaines de milliers d'objets de la vie quotidienne jurassienne.

Le Musée de la vie jurassienne à Develier perd sa fondatrice. Alice Chappuis-Fähndrich est décédée à 89 ans, selon un avis paru ce samedi matin dans Le Quotidien jurassien. Avec son mari Marc Chappuis, décédé en 2019, ils avaient rassemblé des dizaines de milliers d’objets de la vie quotidienne jurassienne et créé un musée à Develier, un lieu ouvert au public en 1995. Aujourd’hui, le Musée de la vie jurassienne consacre un espace de l’exposition à ses fondateurs via sa nouvelle conservatrice, Nathalie Zürcher, épouse du petit-fils des fondateurs. /mmi 


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Le Groenland, majestueux mais fragile, exposé à Miécourt

Le Groenland, majestueux mais fragile, exposé à Miécourt

Région    Actualisé le 17.01.2026 - 11:14

Incendie dans une écurie à Mettembert

Incendie dans une écurie à Mettembert

Région    Actualisé le 17.01.2026 - 07:10

Une grotte dédiée à Marie pourrait voir le jour à Ederswiler

Une grotte dédiée à Marie pourrait voir le jour à Ederswiler

Région    Actualisé le 16.01.2026 - 17:25

Un minibus en flammes à Delémont

Un minibus en flammes à Delémont

Région    Actualisé le 17.01.2026 - 07:25

Articles les plus lus

Une enquête administrative sur les bibliothèques de Delémont

Une enquête administrative sur les bibliothèques de Delémont

Région    Actualisé le 16.01.2026 - 12:30

Une grotte dédiée à Marie pourrait voir le jour à Ederswiler

Une grotte dédiée à Marie pourrait voir le jour à Ederswiler

Région    Actualisé le 16.01.2026 - 17:25

Incendie dans une écurie à Mettembert

Incendie dans une écurie à Mettembert

Région    Actualisé le 17.01.2026 - 07:10

Un minibus en flammes à Delémont

Un minibus en flammes à Delémont

Région    Actualisé le 17.01.2026 - 07:25

Une enquête administrative sur les bibliothèques de Delémont

Une enquête administrative sur les bibliothèques de Delémont

Région    Actualisé le 16.01.2026 - 12:30

Une grotte dédiée à Marie pourrait voir le jour à Ederswiler

Une grotte dédiée à Marie pourrait voir le jour à Ederswiler

Région    Actualisé le 16.01.2026 - 17:25

Le Jura veut aussi interdire les engins pyrotechniques en intérieur

Le Jura veut aussi interdire les engins pyrotechniques en intérieur

Région    Actualisé le 16.01.2026 - 17:27

Un minibus en flammes à Delémont

Un minibus en flammes à Delémont

Région    Actualisé le 17.01.2026 - 07:25

« Le monde en cause » : l’hydroélectricité menacée au Brésil

« Le monde en cause » : l’hydroélectricité menacée au Brésil

Région    Actualisé le 16.01.2026 - 09:30

« Chaud Devant » : Sadia Fadli

« Chaud Devant » : Sadia Fadli

Région    Actualisé le 16.01.2026 - 09:39

Une enquête administrative sur les bibliothèques de Delémont

Une enquête administrative sur les bibliothèques de Delémont

Région    Actualisé le 16.01.2026 - 12:30

Le Jura veut aussi interdire les engins pyrotechniques en intérieur

Le Jura veut aussi interdire les engins pyrotechniques en intérieur

Région    Actualisé le 16.01.2026 - 17:27