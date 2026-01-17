Le Groenland, majestueux mais fragile, exposé à Miécourt

Le Groenland et ses paysages, entre beauté fragile et urgence climatique, se retrouvent au cœur d’une exposition vernie vendredi au château de Miécourt. Gilles Elbhar y présente ses photographies réalisées lors de deux voyages sur place, en 2023 et 2024. Le photographe engagé pour la défense des icebergs, habitant d'Asuel, propose une immersion dans des paysages majestueux mais fragiles et veut alerter sur la fonte des glaciers et l’urgence climatique. « J’entendais des grondements et j’ai compris que la calotte glaciaire s’effondrait dans la mer à un rythme effréné. Ça m’a fait prendre conscience que je devais faire quelque chose. Parce qu’on parle du réchauffement climatique mais personne ne réalise exactement ce que c’est », explique le photographe autodidacte. « J’ai ressenti quelque chose qui m’a retourné un peu l’estomac. Je voulais hurler », ajoute celui qui veut inviter les visiteurs à réfléchir à leur rapport à la nature et à leur avenir.

