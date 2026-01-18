Penser à la fin de vie, « c’est pas la mort »

Le nouveau podcast réalisé par le Jurassien Maé Biedermann propose des témoignages qui invitent à penser à la fin de vie. Une série des sections romandes de palliative Suisse, en collaboration avec le magazine Générations.
Savez-vous ce que vos proches souhaiteront quand la mort approchera ? Et ce que vous désirerez une fois la mort venue ? Des questions qui peuvent déranger mais auxquelles nous devrons certainement répondre tôt ou tard. Depuis l’automne dernier, le Jurassien Maé Biedermann réalise le podcast « C’est pas la mort… », consacré à la question de la fin de vie. Une série de huit épisodes (trois sont déjà disponibles) proposée par les sections romandes de palliative Suisse, en collaboration avec le magazine Générations, et qui rassemble des témoignages et discussions personnelles entre proches. Des parents et leurs enfants qui évoquent la maladie ou leurs directives anticipées ou des membres du service d’écoute de l’Hôpital du Jura... Le podcast mensuel aborde ce « passage obligatoire pour tout le monde, donc on a tout intérêt à préparer et envisager ce passage », explique Maé Biedermann.
Pourquoi il est important de parler de la mort.
Des discussions « pas si tristes que ça »
Pour le réalisateur de l’agence Radar RP, « une des craintes, c’était d’avoir des discussions trop glauques. Et finalement, deux personnes qui parlent de la fin de vie, c’est aussi deux personnes qui parlent de la vie, donc les discussions n’étaient pas si tristes que ça », assure-t-il. Ces discussions ont permis aux témoins d’aborder la thématique de la mort en profondeur. « C’est difficile pour tout le monde d’avoir cette discussion avec ses proches, parce qu’on a peur de blesser les autres, de dire des choses qui font mal ou qui déstabilisent les autres », reconnaît Maé Biedermann. Retrouvez ici les épisodes du podcast. /mmi