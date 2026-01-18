Penser à la fin de vie, « c’est pas la mort »

Savez-vous ce que vos proches souhaiteront quand la mort approchera ? Et ce que vous désirerez une fois la mort venue ? Des questions qui peuvent déranger mais auxquelles nous devrons certainement répondre tôt ou tard. Depuis l’automne dernier, le Jurassien Maé Biedermann réalise le podcast « C’est pas la mort… », consacré à la question de la fin de vie. Une série de huit épisodes (trois sont déjà disponibles) proposée par les sections romandes de palliative Suisse, en collaboration avec le magazine Générations, et qui rassemble des témoignages et discussions personnelles entre proches. Des parents et leurs enfants qui évoquent la maladie ou leurs directives anticipées ou des membres du service d’écoute de l’Hôpital du Jura... Le podcast mensuel aborde ce « passage obligatoire pour tout le monde, donc on a tout intérêt à préparer et envisager ce passage », explique Maé Biedermann.