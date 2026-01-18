Quelque 50'000 visiteurs à la Crèche aux cinq sens

L'aventure jurassienne des centaines de santons exposés durant sept semaines à l'église St-Pierre à Porrentruy se termine ce dimanche. Un grand succès et de merveilleuses rencontres pour les concepteurs de la crèche.
Quelque 50'000 visiteurs ont fréquenté la Crèche aux cinq sens à Porrentruy. Les portes de l’église St-Pierre se refermeront ce dimanche soir sur les quelque 1'500 santons et 80 scènes qui ont évolué durant sept semaines, accueillis par l’Espace pastoral Ajoie-Clos du Doubs. Le succès de cette première aventure jurassienne est immense pour l’un des créateurs de la Crèche aux cinq sens, le Neuchâtelois Maurice Bianchi. « Nous sommes enchantés d’être venus pour la première fois dans le Jura et d’avoir eu un accueil extraordinaire de la part des gens. Une expérience un peu particulière cette année : passer sur France2 le jour de Noël, ça a attiré beaucoup de personnes de France », se réjouit-il. Maurice Bianchi, à l’origine de cette crèche avec Créa Calame, se remémore aussi une rencontre particulièrement marquante, une famille « sur la paille », venue visiter la crèche : « Lorsqu’ils sont repartis, ils étaient apaisés, ils avaient trouvé une certaine sérénité », assure-t-il.
Bilan de la Crèche aux cinq sens et récit d’une rencontre émouvante avec Maurice Bianchi.
Des bénévoles ravis
Pour accueillir ces nombreux visiteurs, quelque 80 bénévoles ont été mobilisés. Sylvie Girardin a veillé sur la crèche une dizaine de jours avec toujours autant de plaisir à répondre aux interrogations des visiteurs. « Moi qui suis venue plusieurs fois, j’ai découvert quelque chose de nouveau à chaque fois », explique la catéchiste et bénévole. « On a l’impression d’être un peu hors du temps, on est avec les gens, on est bien. C’est paisible, c’est plein d’émerveillement », raconte encore Sylvie Girardin.
Sylvie Girardin, bénévole, raconte les échanges avec les visiteurs.
La prochaine édition de la Crèche aux cinq sens se tiendra dès la fin de l’année au temple réformé de Gland. /mmi-nje