Quelque 50'000 visiteurs à la Crèche aux cinq sens

Quelque 50'000 visiteurs ont fréquenté la Crèche aux cinq sens à Porrentruy. Les portes de l’église St-Pierre se refermeront ce dimanche soir sur les quelque 1'500 santons et 80 scènes qui ont évolué durant sept semaines, accueillis par l’Espace pastoral Ajoie-Clos du Doubs. Le succès de cette première aventure jurassienne est immense pour l’un des créateurs de la Crèche aux cinq sens, le Neuchâtelois Maurice Bianchi. « Nous sommes enchantés d’être venus pour la première fois dans le Jura et d’avoir eu un accueil extraordinaire de la part des gens. Une expérience un peu particulière cette année : passer sur France2 le jour de Noël, ça a attiré beaucoup de personnes de France », se réjouit-il. Maurice Bianchi, à l’origine de cette crèche avec Créa Calame, se remémore aussi une rencontre particulièrement marquante, une famille « sur la paille », venue visiter la crèche : « Lorsqu’ils sont repartis, ils étaient apaisés, ils avaient trouvé une certaine sérénité », assure-t-il.

