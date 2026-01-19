Des Jurassiennes à la conquête du Laponie Trophy

« Cynthia et moi avons été malades. Le but est de se dire que finalement on peut y arriver. Quand on est au plus mal, on n’a pas forcément cela dans la tête. L’objectif était aussi de se lever chaque matin pour faire du sport, malgré les traitements, la fatigue, les douleurs et les médicaments », souligne Stéphanie Beuchat. Elle ne cache pas aussi une certaine volonté de servir d’exemple. « On veut donner de l’espoir aux autres personnes malades. À l’annonce d’un tel diagnostic, tout n’est pas terminé. On peut avancer et se fixer des objectifs, aussi grands soient-ils », ajoute-t-elle, elle qui aura l’occasion de participer avec son oncologue à cette épreuve. La préparation à un tel défi a été exigeante, surtout qu'il se disputera dans des conditions qui peuvent être extrêmes. « Il y a dix jours, il faisait -35 degrés. On a donc dû se suréquiper, même si ça s’est réchauffé. On s’attend à quelque chose entre -15 et -20 degrés », souligne encore Stéphanie Beuchat. Il a fallu trouver des épreuves l’an dernier pour se mettre en condition. « On a participé à Sierre-Zinal, à un Wildstrubel, au Narcisse Run, au BCJ Challenge et aux Courses du Mont-Terrible. C’était une belle préparation », assure Cynthia Esposito. Toutes les deux s’accordent qu’elles partent « dans l’inconnu » pour ce défi dont elles se réjouissent. /lge