Des Jurassiennes à la conquête du Laponie Trophy

Un projet sportif et solidaire en Laponie. C’est le défi que plusieurs Jurassiennes se sont lancé pour soutenir la ligue jurassienne contre le cancer. Elles seront quatre au départ du Laponie Trophy qui débutera ce vendredi. Ludivine Mercier et Stéphanie Beuchat composeront l’équipe « Les Jurassiennes Givrées à Dessein » et Cynthia Esposito et Marion Lang composeront celle nommée « Les PheniXploratrices ». Au total, les épreuves dureront trois jours. Les participantes s’affronteront lors d’une partie course et raquettes de 15 kilomètres lors de la première journée, dans un relais 4x400m de ski de fond durant la deuxième et au travers d’une course d’orientation de 19km pour finir l’aventure. L’objectif des quatre Jurassiennes sera de récolter des fonds pour la ligue jurassienne contre le cancer. Pour parler de ce défi, « La Matinale » accueillait ce lundi Stéphanie Beuchat et Cynthia Esposito.
« Cynthia et moi avons été malades. Le but est de se dire que finalement on peut y arriver. Quand on est au plus mal, on n’a pas forcément cela dans la tête. L’objectif était aussi de se lever chaque matin pour faire du sport, malgré les traitements, la fatigue, les douleurs et les médicaments », souligne Stéphanie Beuchat. Elle ne cache pas aussi une certaine volonté de servir d’exemple. « On veut donner de l’espoir aux autres personnes malades. À l’annonce d’un tel diagnostic, tout n’est pas terminé. On peut avancer et se fixer des objectifs, aussi grands soient-ils », ajoute-t-elle, elle qui aura l’occasion de participer avec son oncologue à cette épreuve. La préparation à un tel défi a été exigeante, surtout qu'il se disputera dans des conditions qui peuvent être extrêmes. « Il y a dix jours, il faisait -35 degrés. On a donc dû se suréquiper, même si ça s’est réchauffé. On s’attend à quelque chose entre -15 et -20 degrés », souligne encore Stéphanie Beuchat. Il a fallu trouver des épreuves l’an dernier pour se mettre en condition. « On a participé à Sierre-Zinal, à un Wildstrubel, au Narcisse Run, au BCJ Challenge et aux Courses du Mont-Terrible. C’était une belle préparation », assure Cynthia Esposito. Toutes les deux s’accordent qu’elles partent « dans l’inconnu » pour ce défi dont elles se réjouissent. /lge