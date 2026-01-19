Haute-Sorne ferme temporairement deux locaux pour évaluer leur sécurité

Haute-Sorne prend des mesures à la suite de l’incendie de Crans-Montana. Le Conseil communal a décidé de fermer temporairement deux locaux qui appartiennent à la municipalité, le temps de clarifier leur situation. Il s’agit du local de la Jeunesse de Glovelier qui organise des soirées dans son bâtiment situé au centre du village et de l’abri PC d’Undervelier qui est utilisé par l’association organisatrice de l’Undersound Festival. Le conseiller communal en charge des bâtiments, Julien Meier, précise que la municipalité n’a pas attendu le drame de Crans-Montana pour effectuer des démarches. Des contrôles avaient ainsi été menés dans le passé et des réflexions avaient déjà été initiées, notamment concernant le local de la Jeunesse de Glovelier. Le bâtiment est assuré par l’ECA-Jura mais son affectation n’est peut-être pas en adéquation avec les normes. Les interrogations se situent aussi au niveau de l’ancienneté de l’édifice, de la vérification des plans de fuite et de la définition du nombre de personnes qui peuvent être accueillies. Un bureau d’architecture a ainsi été mandaté pour évaluer le bâtiment. Concernant l’abri PC d’Undervelier, les points à clarifier portent sur la ventilation et l’évacuation des lieux. La fermeture temporaire des deux structures vise ainsi à analyser la situation en termes de sécurité et à voir ce qu’il est nécessaire d’entreprendre.

La présidente de la Jeunesse de Glovelier, Elsa Montavon, salue le contrôle initié par la commune et espère qu’une solution pourra être trouvée. /fco