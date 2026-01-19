La 21e Biennale de Visarte Jura ouvre son concours aux artistes de la région

Visarte Jura lance le concours de sa Biennale 2026, destiné aux artistes du Jura, du Jura bernois et de Bienne, annonce la section régionale de Visarte Suisse ce lundi.

Les artistes de la région sont appelés à candidater. Visarte Jura annonce ce lundi l’ouverture du concours de la 21e édition de sa Biennale.

Les artistes doivent résider ou être originaires du canton du Jura, du Jura bernois ou de la région biennoise, ou être membres de Visarte Jura pour être éligibles. La participation est gratuite et ouverte aux candidatures individuelles ou collectives. Les dossiers devront être déposés en ligne, via le portail dédié, entre le 1er et le 25 mars 2026.

Depuis 2020, la Biennale se déroule dans l’ancien site industriel des usines Condor à Courfaivre. Une collaboration durable avec les propriétaires du lieu a été formalisée en 2022 à travers l’association « Aux Arts ! », afin de pérenniser les activités culturelles sur le site.

Face au nombre croissant de candidatures, la Biennale est organisée depuis 2022 en deux volets. Le premier se tiendra du vendredi 5 juin au dimanche 28 juin 2026, le second du vendredi 28 août au dimanche 20 septembre 2026. L’exposition « vise à offrir un panorama représentatif de la création artistique régionale des deux dernières années ».

Les artistes sélectionnés seront désignés par un jury composé de professionnels du milieu culturel, à savoir les artistes jurassiens Line Marquis et Sébastien Strahm, l’ancien délégué aux affaires culturelles du canton du Jura Jean Marc Voisard ainsi que de la directrice du Musée Jenisch de Vevey Nathalie Chaixet et du photographe Jonas Hänggi. /comm-jad


