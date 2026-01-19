La dernière de Midi Mouvement à Moutier

Midi Mouvement va vivre sa dernière session ce printemps à Moutier. Toute une série de cours de sport sera proposée dès le 16 février et jusqu’au début de l’été lors des pauses de la mi-journée. Le programme fusionnera ensuite dès la rentrée d’août avec son pendant dans le canton du Jura intitulé Midi actif. Pour cette ultime saison, les intéressés pourront faire leur choix parmi sept disciplines : renforcement musculaire, shibashi, stretching et renfo, yoga, circuit training, pilates et course à pied. Comme de coutume, les cours auront lieu de 12h15 à 13h. Les inscriptions sont notamment ouvertes via le site de la commune de Moutier. /comm-alr

