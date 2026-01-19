La dernière de Midi Mouvement à Moutier

Une ultime session de cours de sport sera organisée ce printemps avant une fusion avec le programme ...
La dernière de Midi Mouvement à Moutier

Une ultime session de cours de sport sera organisée ce printemps avant une fusion avec le programme Midi actif du canton du Jura.

Les pauses de midi seront à nouveau sportives ce printemps à Moutier. (Photo d'illustration libre de droits). Les pauses de midi seront à nouveau sportives ce printemps à Moutier. (Photo d'illustration libre de droits).

Midi Mouvement va vivre sa dernière session ce printemps à Moutier. Toute une série de cours de sport sera proposée dès le 16 février et jusqu’au début de l’été lors des pauses de la mi-journée. Le programme fusionnera ensuite dès la rentrée d’août avec son pendant dans le canton du Jura intitulé Midi actif. Pour cette ultime saison, les intéressés pourront faire leur choix parmi sept disciplines : renforcement musculaire, shibashi, stretching et renfo, yoga, circuit training, pilates et course à pied. Comme de coutume, les cours auront lieu de 12h15 à 13h. Les inscriptions sont notamment ouvertes via le site de la commune de Moutier. /comm-alr


 

Actualités suivantes

Haute-Sorne ferme temporairement deux locaux pour évaluer leur sécurité

Haute-Sorne ferme temporairement deux locaux pour évaluer leur sécurité

Région    Actualisé le 19.01.2026 - 16:34

Une Biennoise sous les projecteurs de la Star Academy

Une Biennoise sous les projecteurs de la Star Academy

Région    Actualisé le 19.01.2026 - 15:55

La 21e Biennale de Visarte Jura ouvre son concours aux artistes de la région

La 21e Biennale de Visarte Jura ouvre son concours aux artistes de la région

Région    Actualisé le 19.01.2026 - 15:27

Une salve de rappels d’amende de la police administrative de Moutier

Une salve de rappels d’amende de la police administrative de Moutier

Région    Actualisé le 19.01.2026 - 11:47

Articles les plus lus

« Café des Arts » : Lou Rais

« Café des Arts » : Lou Rais

Région    Actualisé le 19.01.2026 - 09:51

« Le dossier du lundi » : Donald Trump au WEF de Davos

« Le dossier du lundi » : Donald Trump au WEF de Davos

Région    Actualisé le 19.01.2026 - 12:02

Le premier chef de l'Office du patrimoine historique est décédé

Le premier chef de l'Office du patrimoine historique est décédé

Région    Actualisé le 19.01.2026 - 14:37

Des Jurassiennes à la conquête du Laponie Trophy

Des Jurassiennes à la conquête du Laponie Trophy

Région    Actualisé le 19.01.2026 - 15:32