Un homme risque cinq ans de prison après avoir monnayé les charmes de son ex-compagne

Un prévenu comparaissait ce lundi devant le Tribunal pénal à Porrentruy, présidé pour l’occasion par Laure-Anne Herrmann-Brandt. L’homme est accusé de lésions corporelles simples, menaces, diffamation, injures, contraintes, voies de fait, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, viols, contraintes sexuelles, encouragement à la prostitution et d’abus de détresse à l’encontre de son ancienne compagne. Le couple qui vivait aux Franches-Montagnes a passé cinq ans ensemble jusqu’en octobre 2023, date de l’intervention de la sœur de la plaignante qui a alerté la police.

Une femme fébrile s’est présentée devant le tribunal. Elle était visiblement très tourmentée à l’idée de revenir sur cette relation. La plaignante a déclaré que ce qu’elle a vécu n’est « ni racontable ni imaginable ». Elle n’a tenu que quelques minutes avant d’éclater en sanglots et de quitter la salle d’audience. Les débats ont tourné autour de l’emprise d’un homme sur sa compagne qu’il proposait à d’autres hommes par le biais de petites annonces. Pour la défense, il ne s’agissait que d’une relation normale pour un couple libéré avec parfois des disputes. Les pratiques sexuelles sadomasochistes, échangistes et tarifées du couple étaient-elles consenties par la plaignante ? Ou était-ce un acte de soumission de la plaignante par crainte des accès de colère de son ex-partenaire atteint de troubles bipolaires ? Les juges devront trancher.





Verdict jeudi

Le procureur a requis cinq ans d’emprisonnement à l’encontre du prévenu qui a déjà purgé onze mois en détention préventive. La défense ne reconnaît que les injures, les menaces et la diffamation parmi les chefs d’accusation. Le jugement est attendu jeudi après-midi. /rce