Une Biennoise sous les projecteurs de la Star Academy

Léa Doffey chantera en demi-finale ce samedi face à Sarah. Depuis le début de l’aventure, ses proches se rassemblent chaque samedi pour la soutenir à distance.

Léa Doffey affrontera Sarah ce samedi lors des demi-finales de la Star Academy. (Photo : illustration / libre de droits) Léa Doffey affrontera Sarah ce samedi lors des demi-finales de la Star Academy. (Photo : illustration / libre de droits)

Une Biennoise brille à la Star Academy. Depuis le 18 octobre dernier, Léa Doffey est comme coupée du monde extérieur, dans son château français, où elle est formée par des professionnels. C'est à travers un écran de télévision que sa famille suit ses exploits lors des émissions quotidiennes et des primes du samedi. Depuis le début de l’aventure, ses proches se rassemblent chaque weekend dans un bar biennois pour la soutenir à distance. Ils suivent ses performances et vibrent au son de sa voix. Samedi passé, notre consoeur du Journal du Jura Maeva Pleines a rejoint Jean-Luc et Loïc Doffey, le père et le frère de Léa.

Reportage :

Deux demi-finales verront s’affronter deux duos. Pour Léa Doffey, ce sera ce samedi 24 janvier, face à Sarah. Les gagnants s’affronteront ensuite pour décrocher la grande victoire de la Star Academy 2025. À noter que le sort de la seule candidate suisse encore en lice dépend des SMS du public français. Une cagnotte a été lancée pour convertir les dons en votes. Cette cagnotte permet aux personnes résidant hors Francs métropolitaine de soutenir indirectement Léa Doffey. /ehe


