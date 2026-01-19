Une Biennoise sous les projecteurs de la Star Academy

Une Biennoise brille à la Star Academy. Depuis le 18 octobre dernier, Léa Doffey est comme coupée du monde extérieur, dans son château français, où elle est formée par des professionnels. C'est à travers un écran de télévision que sa famille suit ses exploits lors des émissions quotidiennes et des primes du samedi. Depuis le début de l’aventure, ses proches se rassemblent chaque weekend dans un bar biennois pour la soutenir à distance. Ils suivent ses performances et vibrent au son de sa voix. Samedi passé, notre consoeur du Journal du Jura Maeva Pleines a rejoint Jean-Luc et Loïc Doffey, le père et le frère de Léa.