Une cheminée a pris feu à St-Ursanne

Une trentaine de sapeurs-pompiers et sept véhicules d’intervention ont très rapidement maitrisé le sinistre qui s’est déclaré dimanche après-midi dans la cité médiévale.

Une cheminée a pris feu dimanche dans la cité médiévale. (Photo : police cantonale jurassienne) Une cheminée a pris feu dimanche dans la cité médiévale. (Photo : police cantonale jurassienne)

Un feu de cheminée s’est déclaré dimanche à St-Ursanne. Le sinistre s’est produit vers 13h40 à la rue du Clos de la Gindrée, selon un communiqué de la police cantonale jurassienne. L’incendie a été maitrisé très rapidement par le Service d’incendie et de Secours du Clos-du-Doubs ainsi que le Centre de renforts d'incendie et de secours de Porrentruy. Une trentaine de sapeurs-pompiers et sept véhicules d’intervention se sont rendus sur place. Aucune personne n'a été blessée et aucun bâtiment n'a été endommagé. La circulation routière n'a pas été perturbée. /comm-fwo


 

