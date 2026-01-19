Un feu de cheminée s’est déclaré dimanche à St-Ursanne. Le sinistre s’est produit vers 13h40 à la rue du Clos de la Gindrée, selon un communiqué de la police cantonale jurassienne. L’incendie a été maitrisé très rapidement par le Service d’incendie et de Secours du Clos-du-Doubs ainsi que le Centre de renforts d'incendie et de secours de Porrentruy. Une trentaine de sapeurs-pompiers et sept véhicules d’intervention se sont rendus sur place. Aucune personne n'a été blessée et aucun bâtiment n'a été endommagé. La circulation routière n'a pas été perturbée. /comm-fwo
Une cheminée a pris feu à St-Ursanne
Un feu de cheminée s’est déclaré dimanche à St-Ursanne. Le sinistre s’est produit vers 13h40 à la rue du Clos de la Gindrée, selon un communiqué de la police cantonale jurassienne. L’incendie a été maitrisé très rapidement par le Service d’incendie et de Secours du Clos-du-Doubs ainsi que le Centre de renforts d'incendie et de secours de Porrentruy. Une trentaine de sapeurs-pompiers et sept véhicules d’intervention se sont rendus sur place. Aucune personne n'a été blessée et aucun bâtiment n'a été endommagé. La circulation routière n'a pas été perturbée. /comm-fwo
Actualités suivantes
Premiers diplômes d’auxiliaire de santé CRS en poche à Bellelay
Région • Actualisé le 17.01.2026 - 16:52
Articles les plus lus
Premiers diplômes d’auxiliaire de santé CRS en poche à Bellelay
Région • Actualisé le 17.01.2026 - 16:52
Premiers diplômes d’auxiliaire de santé CRS en poche à Bellelay
Région • Actualisé le 17.01.2026 - 16:52
Une grotte dédiée à Marie pourrait voir le jour à Ederswiler
Région • Actualisé le 16.01.2026 - 17:25