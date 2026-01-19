Une salve de rappels d’amende de la police administrative de Moutier

La police administrative de Moutier rattrape un certain retard grâce à un nouveau logiciel. Elle a envoyé 1'150 rappels d’amende d’ordre concernant le stationnement depuis le début de l’année et le transfert de la cité prévôtoise dans le canton du Jura. Le service policier de la Prévôté s’est muni d’un nouveau système informatique, utilisé par de nombreuses polices, qui lui permet d’obtenir directement les coordonnées des détenteurs de véhicules ayant commis une infraction, selon son chef Roland Moritz. De nombreuses personnes ont reçu des rappels d’amende dont les faits peuvent remonter jusqu’à plusieurs années. Ce logiciel permet effectivement de retracer les infractions commises jusqu’à cinq ans en arrière. La police administrative de Moutier a toutefois décidé d’envoyer des rappels pour les amendes impayées remontant à trois ans maximum.

Roland Moritz explique aussi que les trois quarts des rappels sont envoyés hors des frontières suisses. Le nouveau système permet de récupérer les coordonnées des habitants des pays européens beaucoup plus facilement qu’auparavant.

La police administrative de Moutier précise encore que plusieurs personnes ont cru que ces rappels étaient des arnaques. Elle informe donc qu’ils doivent bel et bien être payés. /fwo