Chambardement à la tête de Delémont’BD

Delémont’BD fait face à des démissions en cascade. Le directeur artistique Cédric Humair arrivé fin 2023 a récemment démissionné de ses fonctions, tout comme la présidente du comité d’organisation Jessy Gigandet, nommée il y a moins d’un an et demi, selon le média satirique jurassien « La Torche ». Une information que RFJ est en mesure de confirmer selon plusieurs sources concordantes proches du dossier. A tout juste 5 mois de sa 12e édition, Delémont’BD se retrouve sans tête et à l’aube d’un grand chambardement.





Manifestation remise en cause, relations de travail difficiles

Ces derniers mois, la manifestation a été visée par plusieurs interventions politiques : une coupe dans ses subventions pour l’année 2025, et plus récemment un postulat accepté par le Conseil de Ville demandant une tenue du festival de bande dessinée seulement tous les deux ans et non plus chaque année. La Torche évoque également « un climat de travail délétère avec le responsable de la bibliothèque », ajoutant que deux des principales collaboratrices du directeur Cédric Humair avaient déjà « jeté l’éponge ».





Philippe Duvanel de retour ?

Pour reprendre Delémont’BD, le média satirique annonce le retour probable de Philippe Duvanel, directeur durant 9 ans avant de passer la main en 2023. Contacté, il dit avoir « gardé des relations d’amitié » au sein de l’organisation, sans confirmer formellement son retour aux affaires. Une conférence de presse est annoncée jeudi pour faire la lumière sur ces « changements ». Tous deux contactés, Cédric Humair n’a pas souhaité commenter l’information avant la tenue de la conférence de presse quand Jessy Gigandet n'a, pour l'heure, pas répondu à nos sollicitations. /jpi