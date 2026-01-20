Face au frelon asiatique, une nouvelle association intercantonale passe à l’action

Le frelon asiatique progresse rapidement dans la région. Particulièrement nuisible pour l’apiculture, l’arboriculture et la biodiversité, il représente aussi un risque potentiel pour la santé humaine. En 2025, rien que dans la région de Moutier, Roches, Grandval et Petit-Val, plus de 30 nids ont déjà été localisés et détruits. C’est dans ce contexte qu’est née en fin d’année passée l’AIFA ; une nouvelle structure intercantonale qui veut fédérer bénévoles, professionnels et autorités autour d’une stratégie commune.





Fédérer les forces au-delà des frontières cantonales

Créée à la suite d’une journée d’échanges ayant mis en lumière des lacunes de coordination, l’AIFA vise à mettre en réseau les compétences existantes. « Chaque région, chaque commune peut constituer un îlot d’intervention. L’idée est de fédérer ces îlots de manière cohérente », explique son président, Jean-François Bessire. L’association se veut complémentaire des stratégies cantonales, avec un accent mis sur la réactivité, l’engagement de terrain et des décisions rapides, sans les lourdeurs administratives qui ralentissent souvent les actions et donnent du temps au frelon asiatique pour coloniser la région. Elle souhaite être active et s’implanter durablement dans le Jura bernois, le Grandval et le Petit-Val mais aussi dans le Jura, notamment à Soulce et Undervelier en passant par Moutier et le Val-Terbi ainsi que dans une partie du canton de Soleure.





Informer, former et agir sur le terrain

L’information et la sensibilisation de la population constitueront un axe central de l’AIFA. Si les autorités sont déjà officiellement informées, l’association estime nécessaire d’aller davantage au contact des citoyennes et citoyens sur le terrain. Des formations en présentiel, de l’accompagnement des bénévoles et du soutien de proximité doivent permettre une détection plus efficace des nids. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues car même un engagement ponctuel peut contribuer à freiner la propagation du frelon asiatique, affirme Jean-François Bessire. « Une heure par mois peut faire la différence sur le terrain. », rappelle-t-il. Toute personne découvrant un nid est invitée à le signaler, si possible photo à l’appui, via la plateforme suisse d’annonce pour le frelon asiatique, ou en prenant directement contact par mail avec l’association via l’adresse contact@aifa-iaah.ch /rme