François Billig passe le flambeau de CEO d'Acrotec à Didier Deltort

Le conglomérat jurassien de microtechnique Acrotec a choisi Didier Deltort pour reprendre le poste de directeur général au 2 mars. Il succède ainsi à François Billig, fondateur et dirigeant du groupe de Develier depuis plus de vingt ans.
Acrotec tient son nouveau directeur général. Le groupe jurassien basé à Develier a nommé Dider Deltort pour assurer la succession de François Billig, fondateur et dirigeant d'Acrotec. Didier Deltort prendra ses fonctions à partir du 2 mars prochain. « Didier Deltort cumule plus de trente années d'expérience dans les secteurs des technologies médicales et des industries de pointe, alliant une expertise approfondie en ingénierie, production et management international », souligne ce mardi le groupe jurassien de micromécanique de haute précision.
François Billig gardera toutefois un pied dans le groupe Acrotec. Il deviendra « Chairman non-exécutif ». L’homme de 67 ans accompagnera ainsi la prise de fonction de son successeur et restera engagé pour soutenir la vision à long terme du groupe et garantir la continuité des valeurs et de la stratégie d'Acrotec.
Deux décennies sous le signe du plaisir
François Billig réfléchit à sa succession depuis deux ans. « C’était un sujet brulant chez nous. Il faut qu’une entreprise continue, elle n’est pas liée à son dirigeant », explique le futur ex-CEO du groupe basé à Develier. Ce dernier a fondé Acrotec il y a 20 ans. Il nous livre son regard sur ces deux décennies : « J’ai eu beaucoup de plaisir. J’ai adoré développer le groupe et acquérir des entreprises. L’ancrage local d’Acrotec m’a beaucoup apporté. Si son siège est encore dans le Jura, c’est que j’ai une certaine reconnaissance pour le canton. »
François Billig : « J’ai été rattrapé par la patrouille du temps qui passe. »
Le groupe jurassien est un fournisseur historique de composants horlogers mais aussi de pièces de haute précision pour les technologies médicales. Il compte aujourd’hui plus de 2800 salariés et rassemble 30 entreprises dans neuf pays. François Billig détaille le développement d’Acrotec : « Tant qu’on était un acteur uniquement horloger, on était des promoteurs du "swiss made". Une fois qu’on s’est diversifié dans le domaine médical, on s’est implanté en Asie, aux Etats-Unis et en Europe. »
Deux ans pour trouver le successeur « idéal »
Didier Deltort a occupé des fonctions de direction au sein de l'entreprise américaine HP Inc., du spécialiste des dispositifs médicaux Zimmer Biomet, du fabricant de matériel médical Boston Scientific et de GE Healthcare, en Suisse, en Europe, au Moyen-Orient et aux Etats-Unis. Le Français siège depuis 2024 au conseil d'administration du Zurichois Positrigo, qui développe des appareils d'imagerie médicale. Après deux ans de recherche, François Billig explique que Didier Deltort « a été séduit par le système Acrotec et l’ancrage local ». Si le futur CEO du groupe a « une coloration médicale », il s’intéressera également à l’horlogerie. /comm-ATS-fwo