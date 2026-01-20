François Billig passe le flambeau de CEO d'Acrotec à Didier Deltort

Acrotec tient son nouveau directeur général. Le groupe jurassien basé à Develier a nommé Dider Deltort pour assurer la succession de François Billig, fondateur et dirigeant d'Acrotec. Didier Deltort prendra ses fonctions à partir du 2 mars prochain. « Didier Deltort cumule plus de trente années d'expérience dans les secteurs des technologies médicales et des industries de pointe, alliant une expertise approfondie en ingénierie, production et management international », souligne ce mardi le groupe jurassien de micromécanique de haute précision.

François Billig gardera toutefois un pied dans le groupe Acrotec. Il deviendra « Chairman non-exécutif ». L’homme de 67 ans accompagnera ainsi la prise de fonction de son successeur et restera engagé pour soutenir la vision à long terme du groupe et garantir la continuité des valeurs et de la stratégie d'Acrotec.





Deux décennies sous le signe du plaisir

François Billig réfléchit à sa succession depuis deux ans. « C’était un sujet brulant chez nous. Il faut qu’une entreprise continue, elle n’est pas liée à son dirigeant », explique le futur ex-CEO du groupe basé à Develier. Ce dernier a fondé Acrotec il y a 20 ans. Il nous livre son regard sur ces deux décennies : « J’ai eu beaucoup de plaisir. J’ai adoré développer le groupe et acquérir des entreprises. L’ancrage local d’Acrotec m’a beaucoup apporté. Si son siège est encore dans le Jura, c’est que j’ai une certaine reconnaissance pour le canton. »