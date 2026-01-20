L’association « Sauvons le Theusseret » déboutée par la justice française

Le recours déposé par l’entité contre la démolition du barrage situé près de Goumois a été jugé irrecevable par le tribunal administratif de Besançon. 

L'association « Sauvons le Theusseret » n'a pas obtenu gain de cause. (Photo : archives)

C’est un coup dur pour l’association « Sauvons le Theusseret ». L’entité, qui se bat pour la sauvegarde du barrage situé près de Goumois, a récemment été déboutée par la justice française. Le journal « L’Est républicain » a révélé en fin de semaine passée que le tribunal administratif de Besançon avait rejeté en décembre le recours de deux associations contre la déconstruction de l’ouvrage. Les autorités françaises entendent procéder à la démolition du barrage l’an prochain.

L’association « Sauvons le Theusseret » se bat depuis une dizaine d’années pour éviter cette issue. Son secrétaire Georges Cattin se dit consterné et évoque une forme de lassitude. L’entité se réunira prochainement pour déterminer les suites à donner à cette décision de justice. Elle met notamment en avant la préservation du patrimoine historique. L’association évoque également plusieurs risques liés à une telle démolition comme un effondrement des berges. 


Aucune prérogative jurassienne

L’Établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau sera en charge des travaux. L’EPAGE a indiqué au quotidien de France voisine que l’ouvrage inutilisé depuis 1972 était au bord de la ruine. Selon lui, le barrage porte une atteinte constante à la santé du Doubs en créant des retenues. Il provoque également une hausse des températures de l’eau, rendant le milieu invivable pour les truites et les ombres par exemple. Les travaux auront donc pour objectif de recréer des conditions d’habitat favorables.

En novembre, dans une réponse à une question écrite, le Gouvernement jurassien avait indiqué qu’il n’avait aucune prérogative sur l’ouvrage situé sur territoire français et ne contestait pas son assainissement. /alr


