La Caisse de pensions renouvelle son Conseil d’administration

Virginie Oliboni, membre sortante, ainsi que Loïc Dobler, Olivier Dubail et Roberto Segalla ...
La Caisse de pensions renouvelle son Conseil d’administration

Virginie Oliboni, membre sortante, ainsi que Loïc Dobler, Olivier Dubail et Roberto Segalla ont été nommés ce lundi au sein du Conseil d’administration de la CPJU pour la législature 2026-2030.

De gauche à droite : Roberto Segalla, Olivier Dubail, Virginie Oliboni et Loïc Dobler. (Photo : CPJU) De gauche à droite : Roberto Segalla, Olivier Dubail, Virginie Oliboni et Loïc Dobler. (Photo : CPJU)

Du changement au sein du Conseil d’administration de la Caisse de pensions. À chaque nouvelle législature, la CPJU procède à une réorganisation de ses différents organes. L’assemblée constitutive des délégués pour la législature 2026-2030 s’est tenue ce lundi soir à Moutier. À cette occasion, 30 délégués désignés par différents syndicats ont élu quatre nouveaux membres « appelés à représenter les intérêts des assurés ».

Il s’agit de Virginie Oliboni (SSP), membre sortante, de Loïc Dobler (SYNA), d’Olivier Dubail (APJU) et de Roberto Segalla (SEJ). René Grossmann, ancien président de l’assemblée, a transmis le flambeau à Michel Rotunno.

Dans un communiqué transmis ce mardi, la Caisse de pensions remercie les trois membres sortants, Claude Rebetez, Christophe Maillard et Claude-Alain Chapatte. Ils ont représenté les assurés au sein du Conseil d’administration au cours des trois dernières législatures. /comm-pch


 

Actualités suivantes

Une tempête solaire majeure à l’origine d’aurores boréales en Suisse

Une tempête solaire majeure à l’origine d’aurores boréales en Suisse

Région    Actualisé le 20.01.2026 - 16:57

L’association « Sauvons le Theusseret » déboutée par la justice française

L’association « Sauvons le Theusseret » déboutée par la justice française

Région    Actualisé le 20.01.2026 - 16:00

François Billig passe le flambeau de CEO d'Acrotec à Didier Deltort

François Billig passe le flambeau de CEO d'Acrotec à Didier Deltort

Région    Actualisé le 20.01.2026 - 16:30

L'horlogerie suisse : de l'industrie manufacturière au luxe mondial

L'horlogerie suisse : de l'industrie manufacturière au luxe mondial

Région    Actualisé le 20.01.2026 - 11:22

Articles les plus lus

« Bienvenue Moutier » : Club d’aïkido

« Bienvenue Moutier » : Club d’aïkido

Région    Actualisé le 20.01.2026 - 08:50

« La p’tite phrase » - Viser la bonne cible

« La p’tite phrase » - Viser la bonne cible

Région    Actualisé le 20.01.2026 - 09:00

L'horlogerie suisse : de l'industrie manufacturière au luxe mondial

L'horlogerie suisse : de l'industrie manufacturière au luxe mondial

Région    Actualisé le 20.01.2026 - 11:22

François Billig passe le flambeau de CEO d'Acrotec à Didier Deltort

François Billig passe le flambeau de CEO d'Acrotec à Didier Deltort

Région    Actualisé le 20.01.2026 - 16:30

Un homme risque cinq ans de prison après avoir monnayé les charmes de son ex-compagne

Un homme risque cinq ans de prison après avoir monnayé les charmes de son ex-compagne

Région    Actualisé le 19.01.2026 - 17:59

« Bienvenue Moutier » : Club d’aïkido

« Bienvenue Moutier » : Club d’aïkido

Région    Actualisé le 20.01.2026 - 08:50

« La p’tite phrase » - Viser la bonne cible

« La p’tite phrase » - Viser la bonne cible

Région    Actualisé le 20.01.2026 - 09:00

Des courses vertes pour les chiens de traîneaux à Saignelégier

Des courses vertes pour les chiens de traîneaux à Saignelégier

Région    Actualisé le 20.01.2026 - 10:53