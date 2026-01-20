La Caisse de pensions renouvelle son Conseil d’administration

Du changement au sein du Conseil d’administration de la Caisse de pensions. À chaque nouvelle législature, la CPJU procède à une réorganisation de ses différents organes. L’assemblée constitutive des délégués pour la législature 2026-2030 s’est tenue ce lundi soir à Moutier. À cette occasion, 30 délégués désignés par différents syndicats ont élu quatre nouveaux membres « appelés à représenter les intérêts des assurés ».

Il s’agit de Virginie Oliboni (SSP), membre sortante, de Loïc Dobler (SYNA), d’Olivier Dubail (APJU) et de Roberto Segalla (SEJ). René Grossmann, ancien président de l’assemblée, a transmis le flambeau à Michel Rotunno.

Dans un communiqué transmis ce mardi, la Caisse de pensions remercie les trois membres sortants, Claude Rebetez, Christophe Maillard et Claude-Alain Chapatte. Ils ont représenté les assurés au sein du Conseil d’administration au cours des trois dernières législatures. /comm-pch