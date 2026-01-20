Les autorités communales de Fahy cherchent des réponses

Le Conseil communal de Fahy prend le pouls de son village. L’exécutif a transmis en fin d’année un sondage aux habitants. Les réponses ont été analysées lundi soir par les élus. Ce questionnaire fait suite au vote blanc de la dernière élection à la mairie. Le 30 novembre, environ 37% des votants avaient glissé un bulletin vierge dans l’urne. S’en était suivi la démission du maire fraîchement élu. Les quatre membres de l’exécutif qui œuvrent toujours pour la commune souhaitaient connaître les raisons de ce vote blanc. Le Conseil communal a reçu 47 bulletins, sur les 180 questionnaires envoyés.

Les citoyens pouvaient cocher une ou plusieurs réponses : 22 ont affirmé que c’était une sanction du travail de l’exécutif communal, et 34 un désaveu des candidats proposés. La vice-maire Arlette Houlmann n’est pas étonnée de ce résultat. Un courrier sera adressé aux habitants de Fahy prochainement pour leur demander de s’engager pour la commune s’ils souhaitent du changement. L’exécutif recherche donc un nouveau maire et un conseiller communal, puisque Louis Schütz a présenté dernièrement sa démission en raison d’un futur déménagement.





Un tout-ménage pour faire mieux

Un tout-ménage sera transmis pour indiquer le jour de dépôt des listes. Lors de la précédente élection, le Conseil communal n’avait pas fait cette démarche, ce qui avait été largement reproché. Ces deux élections doivent se tenir en avril. /ncp