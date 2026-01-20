Une tempête solaire majeure à l’origine d’aurores boréales en Suisse

Des aurores boréales ont illuminé le ciel en Suisse lundi soir notamment dans le Jura, a indiqué ...
Une tempête solaire majeure à l’origine d’aurores boréales en Suisse

Des aurores boréales ont illuminé le ciel en Suisse lundi soir notamment dans le Jura, a indiqué MeteoNews. Elles ont été provoquées par une tempête solaire majeure.

Des aurores boréales étaient visibles dans le ciel jurassien ce lundi soir, ici depuis la Montagne de Moutier. (Photo : auditeur-reporter / Jean-Luc Simmen) Des aurores boréales étaient visibles dans le ciel jurassien ce lundi soir, ici depuis la Montagne de Moutier. (Photo : auditeur-reporter / Jean-Luc Simmen)

Des aurores boréales ont illuminé le ciel suisse lundi soir, notamment dans le Jura. C’est ce qu’a annoncé MeteoNews. Ce phénomène spectaculaire a été causé par une puissante éruption solaire qui a eu lieu dimanche soir, explique le météorologue de MeteoNews, Vincent Devantay. Cette éruption a provoqué l’éjection d’une masse de plasma solaire – de particules – avant que le champ magnétique associé ne dirige celles-ci en direction de la Terre. « Et puis ça crée ces couleurs qui vont du bleu au jaune, en passant par le vert, le rouge, le violet… », ajoute-t-il.

Vincent Devantay : « On a eu une grosse éruption solaire dimanche soir. »

Ecouter le son

Les phénomènes d'une telle intensité sont rares et sont liés à l'activité solaire. De manière générale, « c’est quelque chose qui est encore très mal compris et mal appréhendé », selon le météorologue. Cette irruption solaire n’avait d’ailleurs pas été prédite par les experts, nous explique Vincent Devantay.

« C’est quelque chose qui est encore très mal compris et très mal appréhendé. »

Ecouter le son

Bien que le monde ait connu en 2024 une tempête géomagnétique de niveau 5, soit le niveau maximal, pour la première fois depuis 20 ans, la tempête solaire actuelle est la plus puissante observée « depuis l'année 2003 », a indiqué le prévisionniste Shawn Dahl, du centre américain de prévision de la météorologie spatiale (SWPC) dans une vidéo.

En octobre 2003, une tempête solaire « d'Halloween » avait plongé des pans entiers de la Suède dans le noir et endommagé des infrastructures énergétiques en Afrique du Sud.

De niveau 4 sur une échelle de 5, la tempête géomagnétique actuelle pourrait causer des perturbations sur les liaisons satellites, les vols, les avions ou les télécommunications, ajoute encore Vincent Devantay : « À priori, il n’y a pas eu trop de dégâts la nuit dernière, mais chaque éruption solaire est susceptible de provoquer quelques perturbations. »

La tempête en cours pourrait créer des ballets d'aurores boréales, y compris dans des régions où elles ne sont pas habituelles, comme dans les Montagnes neuchâteloises, par exemple. /ATS-raf

Dans le Jura, de nombreux auditeurs ont immortalisé cette tempête solaire. Quelques clichés sont à retrouver ci-dessous.

  • Jeremy Picard, Alle
  • Jeremy Picard, Alle
  • Arnaud Sauget, Vendlincourt
  • Raphaël Zuber, Courgenay
  • André Hubleur, Le Noirmont
  • Quentin Marchand, Montenol


Actualisé le

 

Actualités suivantes

La Caisse de pensions renouvelle son Conseil d’administration

La Caisse de pensions renouvelle son Conseil d’administration

Région    Actualisé le 20.01.2026 - 16:30

L’association « Sauvons le Theusseret » déboutée par la justice française

L’association « Sauvons le Theusseret » déboutée par la justice française

Région    Actualisé le 20.01.2026 - 16:00

François Billig passe le flambeau de CEO d'Acrotec à Didier Deltort

François Billig passe le flambeau de CEO d'Acrotec à Didier Deltort

Région    Actualisé le 20.01.2026 - 16:30

L'horlogerie suisse : de l'industrie manufacturière au luxe mondial

L'horlogerie suisse : de l'industrie manufacturière au luxe mondial

Région    Actualisé le 20.01.2026 - 11:22

Articles les plus lus

« Bienvenue Moutier » : Club d’aïkido

« Bienvenue Moutier » : Club d’aïkido

Région    Actualisé le 20.01.2026 - 08:50

« La p’tite phrase » - Viser la bonne cible

« La p’tite phrase » - Viser la bonne cible

Région    Actualisé le 20.01.2026 - 09:00

L'horlogerie suisse : de l'industrie manufacturière au luxe mondial

L'horlogerie suisse : de l'industrie manufacturière au luxe mondial

Région    Actualisé le 20.01.2026 - 11:22

François Billig passe le flambeau de CEO d'Acrotec à Didier Deltort

François Billig passe le flambeau de CEO d'Acrotec à Didier Deltort

Région    Actualisé le 20.01.2026 - 16:30

Un homme risque cinq ans de prison après avoir monnayé les charmes de son ex-compagne

Un homme risque cinq ans de prison après avoir monnayé les charmes de son ex-compagne

Région    Actualisé le 19.01.2026 - 17:59

« Bienvenue Moutier » : Club d’aïkido

« Bienvenue Moutier » : Club d’aïkido

Région    Actualisé le 20.01.2026 - 08:50

« La p’tite phrase » - Viser la bonne cible

« La p’tite phrase » - Viser la bonne cible

Région    Actualisé le 20.01.2026 - 09:00

Des courses vertes pour les chiens de traîneaux à Saignelégier

Des courses vertes pour les chiens de traîneaux à Saignelégier

Région    Actualisé le 20.01.2026 - 10:53