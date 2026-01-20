Une tempête solaire majeure à l’origine d’aurores boréales en Suisse

Bien que le monde ait connu en 2024 une tempête géomagnétique de niveau 5, soit le niveau maximal, pour la première fois depuis 20 ans, la tempête solaire actuelle est la plus puissante observée « depuis l'année 2003 », a indiqué le prévisionniste Shawn Dahl, du centre américain de prévision de la météorologie spatiale (SWPC) dans une vidéo.

En octobre 2003, une tempête solaire « d'Halloween » avait plongé des pans entiers de la Suède dans le noir et endommagé des infrastructures énergétiques en Afrique du Sud.

De niveau 4 sur une échelle de 5, la tempête géomagnétique actuelle pourrait causer des perturbations sur les liaisons satellites, les vols, les avions ou les télécommunications, ajoute encore Vincent Devantay : « À priori, il n’y a pas eu trop de dégâts la nuit dernière, mais chaque éruption solaire est susceptible de provoquer quelques perturbations. »

La tempête en cours pourrait créer des ballets d'aurores boréales, y compris dans des régions où elles ne sont pas habituelles, comme dans les Montagnes neuchâteloises, par exemple. /ATS-raf