Une tempête solaire majeure à l’origine d’aurores boréales en Suisse

Des aurores boréales ont illuminé le ciel en Suisse lundi soir notamment dans le Jura, a indiqué MeteoNews. Elles ont été provoquées par une tempête solaire majeure.
Des aurores boréales ont illuminé le ciel suisse lundi soir, notamment dans le Jura. C’est ce qu’a annoncé MeteoNews. Ce phénomène spectaculaire a été causé par une puissante éruption solaire qui a eu lieu dimanche soir, explique le météorologue de MeteoNews, Vincent Devantay. Cette éruption a provoqué l’éjection d’une masse de plasma solaire – de particules – avant que le champ magnétique associé ne dirige celles-ci en direction de la Terre. « Et puis ça crée ces couleurs qui vont du bleu au jaune, en passant par le vert, le rouge, le violet… », ajoute-t-il.
Vincent Devantay : « On a eu une grosse éruption solaire dimanche soir. »
Les phénomènes d'une telle intensité sont rares et sont liés à l'activité solaire. De manière générale, « c’est quelque chose qui est encore très mal compris et mal appréhendé », selon le météorologue. Cette irruption solaire n’avait d’ailleurs pas été prédite par les experts, nous explique Vincent Devantay.
« C’est quelque chose qui est encore très mal compris et très mal appréhendé. »
Bien que le monde ait connu en 2024 une tempête géomagnétique de niveau 5, soit le niveau maximal, pour la première fois depuis 20 ans, la tempête solaire actuelle est la plus puissante observée « depuis l'année 2003 », a indiqué le prévisionniste Shawn Dahl, du centre américain de prévision de la météorologie spatiale (SWPC) dans une vidéo.
En octobre 2003, une tempête solaire « d'Halloween » avait plongé des pans entiers de la Suède dans le noir et endommagé des infrastructures énergétiques en Afrique du Sud.
De niveau 4 sur une échelle de 5, la tempête géomagnétique actuelle pourrait causer des perturbations sur les liaisons satellites, les vols, les avions ou les télécommunications, ajoute encore Vincent Devantay : « À priori, il n’y a pas eu trop de dégâts la nuit dernière, mais chaque éruption solaire est susceptible de provoquer quelques perturbations. »
La tempête en cours pourrait créer des ballets d'aurores boréales, y compris dans des régions où elles ne sont pas habituelles, comme dans les Montagnes neuchâteloises, par exemple. /ATS-raf
Dans le Jura, de nombreux auditeurs ont immortalisé cette tempête solaire. Quelques clichés sont à retrouver ci-dessous.