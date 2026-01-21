Avant sa demi-finale, Léa Doffey prend un bain de foule dans sa ville

Léa Doffey était de retour sur ses terres pour rencontrer ses fans ce mardi après-midi. Avant de retrouver le château de la Star Academy, la demi-finaliste Biennoise a fait un détour par sa ville natale. Les fans étaient nombreux à la Villa Ritter, centre d’animation jeunesse de la cité seelandaise, pour l’accueillir. Si la production de l’émission n’autorisait pas d’interview directement avec la candidate, Estelle Hermann s’est glissée dans la foule en liesse pour récolter les impressions des centaines de fans présents.