Avant sa demi-finale, Léa Doffey prend un bain de foule dans sa ville

La candidate biennoise de la Star Academy était de passage mardi après-midi dans la cité seelandaise ...
Avant sa demi-finale, Léa Doffey prend un bain de foule dans sa ville

La candidate biennoise de la Star Academy était de passage mardi après-midi dans la cité seelandaise. L’occasion de rencontrer ses fans tout en revenant sur ses pas.

L'artiste a pris un bain de foule à Bienne mardi. L'artiste a pris un bain de foule à Bienne mardi.

Léa Doffey était de retour sur ses terres pour rencontrer ses fans ce mardi après-midi. Avant de retrouver le château de la Star Academy, la demi-finaliste Biennoise a fait un détour par sa ville natale. Les fans étaient nombreux à la Villa Ritter, centre d’animation jeunesse de la cité seelandaise, pour l’accueillir. Si la production de l’émission n’autorisait pas d’interview directement avec la candidate, Estelle Hermann s’est glissée dans la foule en liesse pour récolter les impressions des centaines de fans présents.

Reportage au cœur du public :

Ecouter le son

Léa Doffey affrontera Sarah ce samedi 24 janvier en demi-finale de la Star Academy. À noter que le sort de la seule candidate suisse encore en lice dépend des SMS du public français. Une cagnotte a été lancée pour convertir les dons en votes. /ehe


 

Actualités suivantes

Jean-Paul Lachat : « Il faut une liaison correcte entre Bâle et Delémont »

Jean-Paul Lachat : « Il faut une liaison correcte entre Bâle et Delémont »

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 10:00

Chambardement à la tête de Delémont’BD

Chambardement à la tête de Delémont’BD

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 08:23

Face au frelon asiatique, une nouvelle association intercantonale passe à l’action

Face au frelon asiatique, une nouvelle association intercantonale passe à l’action

Région    Actualisé le 20.01.2026 - 17:40

Les autorités communales de Fahy cherchent des réponses

Les autorités communales de Fahy cherchent des réponses

Région    Actualisé le 20.01.2026 - 17:14

Articles les plus lus