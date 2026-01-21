Jean-Paul Lachat : « Il faut une liaison correcte entre Bâle et Delémont »

« En 20 ans, on a peu avancé, il faut le reconnaître, mais il y a une porte qui s’est entre-ouverte et il faut en profiter », affirme le ministre. Toutefois, Jean-Paul Lachat est conscient que ce dossier risque de prendre encore du temps. « La balle est dans le camp des chambres fédérales. À la suite du refus du peuple suisse d’améliorer certains tronçons d’autoroutes, le chef du département, Albert Rösti, a mandaté l’EPFZ pour réaliser une expertise de tous les projets des cantons et de l’OFROU pour voir où étaient les difficultés. (…) Ce rapport remet en question certaines infrastructures sur Bâle et Soleure qui ne sont pas une priorité, car elles sont jugées trop couteuses, tout comme le tunnel routier prévu à l’Est de Delémont », recontextualise Jean-Paul Lachat. A présent, des priorités ont été fixées. « Elles ne nous avantagent pas. (…) On voit que l’horizon de réalisation, ce n’est pas demain. On espère que dans trois ou quatre ans, les choses auront avancé et que les premiers travaux pourront commencer, mais on ne peut pas faire de promesse. », assure Jean-Paul Lachat qui affirme qu’il y a encore un grand travail politique à réaliser entre les différentes régions. « J’espère que l’Est de Delémont pourra être fait dans les quatre ou cinq ans », ajoute-t-il. /lge