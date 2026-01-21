Le Carimentran change son thème après le drame de Crans-Montana

Le drame de Crans-Montana pousse le Carimentran à modifier le thème de son édition 2026. Les organisateurs de la manifestation franc-montagnarde indiquent ce mercredi que « Carnaval s’enflamme » sera remplacé par « Carnaval déclare sa flamme » par respect pour les victimes de l’incendie du Nouvel An et leurs proches. Le logo sera maintenu puisqu’il correspond au thème initialement inspiré de la St-Valentin. Le terme de « flamme » a été conservé pour permettre aux chars, costumes et autres éléments de décoration déjà réalisés de conserver un lien avec le thème, souligne le communiqué de presse.

Les organisateurs du Carnaval du Noirmont ajoutent que l’ensemble des mesures de sécurité a été revu et renforcé pour l’édition à venir. Un dispositif élargi sera mis en place, avec notamment la présence d’agents de sécurité et de sapeurs-pompiers de piquet.

La Société de Carnaval indique, par ailleurs, qu’elle a décidé de faire un don à FLAVIE, l’Association suisse romande pour les victimes de brûlures Flavie. /comm-alr