Le Raiffeisen Parc affiche une belle affluence après un mois

De son côté, Diego Rohner avoue qu’il aurait préféré ouvrir le complexe terminé en une fois, pour des raisons financières. Le promoteur du projet évoque les coûts supplémentaires engendrés par les cloisons provisoires, qui doivent répondre aux normes anti-feu et anti-humidité, et le chauffage provisoire. Il relève qu’une centrale solaire avec des milliers de panneaux couvrira environ 3’500m2. Diego Rohner précise que vers la mi-mars, les visiteurs qui se rendent à Cinémont passeront par le bowling, comme c’était le cas avant à la Croisée des Loisirs. Cet accès remplacera l’actuelle entrée du cinéma sur le côté.

L’affluence au Raiffeisen Parc est particulièrement forte durant les week-ends où il peut être difficile de trouver un endroit pour se garer. Quelque 185 places de parc se trouvent en face du centre, ainsi que 30 juste devant. Mais ce n’est pas toujours suffisant. « Les problèmes liés au parking sont les mêmes qu’il y avait avant avec l’ancien centre », explique Dave Cattin.