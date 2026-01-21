Le Raiffeisen Parc affiche une belle affluence après un mois

Plus de 30'000 personnes ont déjà franchi la porte d’entrée du centre de loisirs de Delémont qui a accueilli ses premiers visiteurs il y a un mois, le 22 décembre.
Le Raiffeisen Parc a trouvé son public. Le complexe de loisirs delémontain a accueilli ses premiers visiteurs il y a un mois, le 22 décembre. Pour l’instant, seule une partie du centre est ouverte, soit bowling, arcades, billards, karaoké, bar et café. Plus de 1’500 personnes par jour durant les vacances de Noël, ainsi que les week-ends, sont venues s’amuser dans le complexe, estime Dave Cattin. Au total, le parc a accueilli plus de 30'000 personnes durant ce premier mois d’ouverture. « C’est même au-delà de nos attentes ! », se réjouit le directeur du Raiffeisen Parc qui ne cache pas que l’ouverture s’est faite de manière précipitée. Il relève et salue le travail des artisans sur le chantier qui ont permis cette ouverture, même partielle. Avec le personnel, là aussi, c’était précipité. « C’était un peu ambiance festival ! », sourit-il.
Dave Cattin : « Les employés ont découvert leur place de travail le dimanche soir. Et le lendemain matin, c’était parti : 1'600 personnes qui ont débarqué ! »
De son côté, Diego Rohner avoue qu’il aurait préféré ouvrir le complexe terminé en une fois, pour des raisons financières. Le promoteur du projet évoque les coûts supplémentaires engendrés par les cloisons provisoires, qui doivent répondre aux normes anti-feu et anti-humidité, et le chauffage provisoire. Il relève qu’une centrale solaire avec des milliers de panneaux couvrira environ 3’500m2. Diego Rohner précise que vers la mi-mars, les visiteurs qui se rendent à Cinémont passeront par le bowling, comme c’était le cas avant à la Croisée des Loisirs. Cet accès remplacera l’actuelle entrée du cinéma sur le côté.
L’affluence au Raiffeisen Parc est particulièrement forte durant les week-ends où il peut être difficile de trouver un endroit pour se garer. Quelque 185 places de parc se trouvent en face du centre, ainsi que 30 juste devant. Mais ce n’est pas toujours suffisant. « Les problèmes liés au parking sont les mêmes qu’il y avait avant avec l’ancien centre », explique Dave Cattin.
« Sur le long terme, il faudra agrandir le parking. Un projet lié à l’hôpital est en discussion. »
Les normes de sécurité limitent à 300 le nombre de personnes autorisées dans le bâtiment. Pour respecter cela et aussi pour faciliter l’organisation des parties, un nouveau système a été mis en place pour le bowling. Désormais, les visiteurs ne paient plus la partie mais une durée de temps de jeu. « On était obligé de faire un échelonnage des gens pour que les parties ne durent pas trop longtemps ou qu’il y ait trop d’attente », détaille le directeur. Dave Cattin explique enfin que les artisans font au mieux pour avancer dans les travaux, selon les conditions météo. « Une chose est sûre : le centre va ouvrir cet été au complet », se réjouit-il. /ech