Le bruit d'une détonation surprend Court

Le son d’une explosion a surpris les habitants de Court mardi soir. Plusieurs d’entre eux ont partagé sur les réseaux sociaux avoir entendu une détonation aux alentours de 21h10. La Police cantonale bernoise confirme l’information et indique être à l’origine de ce bruit.

Les forces de l’ordre menaient une perquisition lorsqu’elles ont découvert des explosifs. Ceux-ci ont été retrouvés dans une maison située à la rue de la Valle. Jugés trop instables, ces engins ont été détruits par les experts de la brigade Incendie et explosions, dans un champ à proximité. La Police précise qu’à aucun moment la population n’a été mise en danger et que personne n’a été blessé.

Les raisons pour lesquelles ces explosifs se trouvaient à cet endroit font actuellement l’objet d’une enquête, indique une porte-parole, qui précise encore qu’une personne a été arrêtée. /amo