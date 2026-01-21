Les Breuleux et Muriaux encouragent les jeunes à la lecture

Cette nouvelle offre est vue comme une pierre de plus à l’édifice et non pas comme un constat d’impuissance vis-à-vis de la bibliothèque scolaire, du Bibliobus et des cours de lecture à l’école. « C’est un bon complément à toutes ces alternatives qui existent déjà », soutient le secrétaire communal.





Une librairie heureuse

Les communes se sont associées à la librairie La Vouivre puisque l’établissement de Saignelégier avait déjà été approché par la citoyenne à la base de la démarche. Pascal Faivet n’exclut toutefois pas d’élargir la liste des partenaires si ceux-ci « sont munis de professionnels et ont des aptitudes au conseil. » Du côté de La Vouivre, le libraire et responsable Jérémie Steiger se dit « très content de cette démarche. » Il voit ce partenariat comme une source commerciale bienvenue mais assure que la motivation première « est de pouvoir attirer les jeunes vers la lecture et d’apporter une dimension pédagogique à l’offre. »

Le concept s’adresse aux enfants des Breuleux et de Muriaux. Pourtant, « quelques élèves » du Jura bernois, notamment de Sonvilier et de ses environs, fréquentent les écoles du coin. « On s’est concentré sur un partenariat avec Muriaux sachant qu’on a un cercle scolaire commun et pour mettre cette action en route rapidement », explique Pascal Faivet qui nous a confié que la commune des Breuleux imagine d’autres offres culturelles et sportives en faveur de sa population, en lien notamment avec la Lanterne magique ainsi que la patinoire et la piscine de Saignelégier. /comm-nmy