Un élu craignait une chute dans le bassin de la Beuchire à Porrentruy

Un conseiller de ville s’inquiétait du risque de chute dans le bassin de la Beuchire à Porrentruy. L’avenir lui a donné malheureusement raison. Dans la nuit de Noël, un homme a chuté mortellement dans cette résurgence, qui se trouve en contrebas, à cinq mètres de haut. Lors de la séance du Conseil de ville, le 13 novembre, une question orale avait soulevé ce problème après les travaux menés sur la rue du 23 juin. Le centriste René Dosch estimait que le muret, qui entoure ce bassin, n’est pas assez élevé, puisqu’il mesure entre 50 et 80 cm. Aujourd’hui, l’élu regrette que la Municipalité n’ait pas pris plus rapidement des mesures. Quelques heures après l’accident, des barrières à Vauban ont été posées.





Le trottoir supprimé

La conseillère municipale Chantal Gerber en charge de l’équipement indique qu’après la question orale, une demande a été faite auprès du Bureau de prévention des accidents. La Municipalité attend encore des recommandations. Il faudra ensuite se renseigner auprès de l’Office de la culture et de la Section des monuments historiques avant d’y poser un éventuel garde-fou. La socialiste rappelle que le trottoir a été supprimé lors des travaux.





Une enquête ouverte

Le Ministère public a ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet accident. La procureure Liridona Bezeraj précise qu’aucune plainte n’a pour le moment été déposée et rien ne permet à ce stade de l’enquête de déterminer une éventuelle responsabilité des autorités municipales. /ncp