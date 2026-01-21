Une énième nouvelle vie pour Le Perroquet

C’est un établissement parmi les plus mythiques du Jura bernois. Le Perroquet s’apprête à retrouver en partie son rôle de discothèque à Reconvilier. Après une période creuse, de nouveaux gérants sont sur les rangs avec pour intention de faire (re)vivre des émotions aux habitants de la région, quasi 50 ans après l’ouverture du premier « Perro ». Le dancing a été totalement rénové ces derniers mois. S’il est déjà possible d’y boire un verre, il faudra attendre le mois de mars pour y danser jusqu’au milieu de la nuit. Ram Hafez, manager du Perroquet, se réjouit de pouvoir combler un manque. « Cela fait huit ans que j’habite ici. Parfois, j’ai envie de sortir, mais je ne trouve pas de soirées dans la région. C’est de là que vient l’idée. »