Une énième nouvelle vie pour Le Perroquet

C’est un établissement parmi les plus mythiques du Jura bernois. Le Perroquet s’apprête à retrouver en partie son rôle de discothèque à Reconvilier. Après une période creuse, de nouveaux gérants sont sur les rangs avec pour intention de faire (re)vivre des émotions aux habitants de la région, quasi 50 ans après l’ouverture du premier « Perro ». Le dancing a été totalement rénové ces derniers mois. S’il est déjà possible d’y boire un verre, il faudra attendre le mois de mars pour y danser jusqu’au milieu de la nuit. Ram Hafez, manager du Perroquet, se réjouit de pouvoir combler un manque. « Cela fait huit ans que j’habite ici. Parfois, j’ai envie de sortir, mais je ne trouve pas de soirées dans la région. C’est de là que vient l’idée. »
« Garder le même nom et créer la même ambiance qu’avant. »
Ram Hafez et son associé Imad Sharaf veulent toucher un large public en proposant des soirées musicales très diversifiées. « Nous voulons créer une atmosphère dans laquelle tout le monde se sente à l’aise. »
« Les années 80, les meilleures pour la musique ! »
Et quand pourra-t-on découvrir ce « Perro » nouvelle version? « Le bar est ouvert dès maintenant », conclut Ram Hafez. Le fumoir, lui, attend une dernière intervention au niveau de la ventilation. Enfin, les premiers week-ends dansants devraient revenir dès le mois de mars. Le manager précise encore que le dispositif de sécurité a été entièrement revu à l’intérieur. Un maximum de 120 personnes sera autorisé « pour que chacun puisse avoir de l’espace ». /oza