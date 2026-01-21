Une énième nouvelle vie pour Le Perroquet

La mythique boîte de nuit de Reconvilier rouvre ses portes pour une nouvelle aventure. Une ...
Une énième nouvelle vie pour Le Perroquet

La mythique boîte de nuit de Reconvilier rouvre ses portes pour une nouvelle aventure. Une offre censée redorer une vie nocturne bien terne dans le Jura bernois. 

Ram Hafez veut séduire un large public avec des soirées à thème. Ram Hafez veut séduire un large public avec des soirées à thème.

C’est un établissement parmi les plus mythiques du Jura bernois. Le Perroquet s’apprête à retrouver en partie son rôle de discothèque à Reconvilier. Après une période creuse, de nouveaux gérants sont sur les rangs avec pour intention de faire (re)vivre des émotions aux habitants de la région, quasi 50 ans après l’ouverture du premier « Perro ». Le dancing a été totalement rénové ces derniers mois. S’il est déjà possible d’y boire un verre, il faudra attendre le mois de mars pour y danser jusqu’au milieu de la nuit. Ram Hafez, manager du Perroquet, se réjouit de pouvoir combler un manque. « Cela fait huit ans que j’habite ici. Parfois, j’ai envie de sortir, mais je ne trouve pas de soirées dans la région. C’est de là que vient l’idée. »

« Garder le même nom et créer la même ambiance qu’avant. »

Ecouter le son

Ram Hafez et son associé Imad Sharaf veulent toucher un large public en proposant des soirées musicales très diversifiées. « Nous voulons créer une atmosphère dans laquelle tout le monde se sente à l’aise. »

« Les années 80, les meilleures pour la musique ! »

Ecouter le son

Et quand pourra-t-on découvrir ce « Perro » nouvelle version? « Le bar est ouvert dès maintenant », conclut Ram Hafez. Le fumoir, lui, attend une dernière intervention au niveau de la ventilation. Enfin, les premiers week-ends dansants devraient revenir dès le mois de mars. Le manager précise encore que le dispositif de sécurité a été entièrement revu à l’intérieur. Un maximum de 120 personnes sera autorisé « pour que chacun puisse avoir de l’espace ». /oza


 

Actualités suivantes

Le Carimentran change son thème après le drame de Crans-Montana

Le Carimentran change son thème après le drame de Crans-Montana

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 17:25

Le Raiffeisen Parc affiche une belle affluence après un mois

Le Raiffeisen Parc affiche une belle affluence après un mois

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 16:38

Une opération de déminage à Tramelan

Une opération de déminage à Tramelan

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 17:54

Les Breuleux et Muriaux encouragent les jeunes à la lecture

Les Breuleux et Muriaux encouragent les jeunes à la lecture

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 16:21

Articles les plus lus

Un élu craignait une chute dans le bassin de la Beuchire à Porrentruy

Un élu craignait une chute dans le bassin de la Beuchire à Porrentruy

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 13:46

Les Breuleux et Muriaux encouragent les jeunes à la lecture

Les Breuleux et Muriaux encouragent les jeunes à la lecture

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 16:21

Le Raiffeisen Parc affiche une belle affluence après un mois

Le Raiffeisen Parc affiche une belle affluence après un mois

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 16:38

Une opération de déminage à Tramelan

Une opération de déminage à Tramelan

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 17:54

Encourager les jeunes à se tourner vers le domaine du numérique

Encourager les jeunes à se tourner vers le domaine du numérique

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 11:36

Un élu craignait une chute dans le bassin de la Beuchire à Porrentruy

Un élu craignait une chute dans le bassin de la Beuchire à Porrentruy

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 13:46

Les Breuleux et Muriaux encouragent les jeunes à la lecture

Les Breuleux et Muriaux encouragent les jeunes à la lecture

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 16:21

Une opération de déminage à Tramelan

Une opération de déminage à Tramelan

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 17:54