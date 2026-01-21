Une opération de déminage à Tramelan

Des munitions ont été découvertes dans le village du Jura bernois. Des spécialistes de l’armée ...
Une opération de déminage à Tramelan

Des munitions ont été découvertes dans le village du Jura bernois. Des spécialistes de l’armée se sont rendus sur place pour récupérer et éliminer le matériel.

Des munitions ont été découvertes ce mercredi à Tramelan. (Photo : archives) Des munitions ont été découvertes ce mercredi à Tramelan. (Photo : archives)

Une opération de déminage a eu lieu ce mercredi à Tramelan. Selon une information de la police cantonale bernoise, des munitions ont été découvertes ce mercredi dans le village du Jura bernois. Plusieurs spécialistes EMUNEX de l’armée se sont dépêchés sur place afin de récupérer et d’élimer ces munitions. Notre rédaction ne dispose à ce stade d'aucune information complémentaire sur la nature des munitions retrouvées.

Par mesure de prévention, les pompiers et une ambulance se sont également rendus sur place. La police cantonale bernoise confirme par ailleurs que cette opération n’a aucun lien avec la découverte et l’élimination d’explosifs ce mardi à Court.


Développement suit.

/comm-rme


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Le Raiffeisen Parc affiche une belle affluence après un mois

Le Raiffeisen Parc affiche une belle affluence après un mois

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 16:22

Les Breuleux et Muriaux encouragent les jeunes à la lecture

Les Breuleux et Muriaux encouragent les jeunes à la lecture

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 16:21

Un élu craignait une chute dans le bassin de la Beuchire à Porrentruy

Un élu craignait une chute dans le bassin de la Beuchire à Porrentruy

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 13:46

Encourager les jeunes à se tourner vers le domaine du numérique

Encourager les jeunes à se tourner vers le domaine du numérique

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 11:36

Articles les plus lus

Le bruit d'une détonation surprend Court

Le bruit d'une détonation surprend Court

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 11:20

Encourager les jeunes à se tourner vers le domaine du numérique

Encourager les jeunes à se tourner vers le domaine du numérique

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 11:36

Un élu craignait une chute dans le bassin de la Beuchire à Porrentruy

Un élu craignait une chute dans le bassin de la Beuchire à Porrentruy

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 13:46

Les Breuleux et Muriaux encouragent les jeunes à la lecture

Les Breuleux et Muriaux encouragent les jeunes à la lecture

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 16:21

Chambardement à la tête de Delémont’BD

Chambardement à la tête de Delémont’BD

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 08:23

Jean-Paul Lachat : « Il faut une liaison correcte entre Bâle et Delémont »

Jean-Paul Lachat : « Il faut une liaison correcte entre Bâle et Delémont »

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 10:00

Le bruit d'une détonation surprend Court

Le bruit d'une détonation surprend Court

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 11:20

Avant sa demi-finale, Léa Doffey prend un bain de foule dans sa ville

Avant sa demi-finale, Léa Doffey prend un bain de foule dans sa ville

Région    Actualisé le 21.01.2026 - 15:50