Une opération de déminage à Tramelan

Une opération de déminage a eu lieu ce mercredi à Tramelan. Selon une information de la police cantonale bernoise, des munitions ont été découvertes ce mercredi dans le village du Jura bernois. Plusieurs spécialistes EMUNEX de l’armée se sont dépêchés sur place afin de récupérer et d’élimer ces munitions. Notre rédaction ne dispose à ce stade d'aucune information complémentaire sur la nature des munitions retrouvées.

Par mesure de prévention, les pompiers et une ambulance se sont également rendus sur place. La police cantonale bernoise confirme par ailleurs que cette opération n’a aucun lien avec la découverte et l’élimination d’explosifs ce mardi à Court.





Développement suit.

/comm-rme