Rupture de conduite à La Chaux-de-Fonds

Grosse congestion de trafic ce jeudi matin en région chaux-de-fonnière. Les automobilistes franc-montagnards qui circulaient en direction de La Chaux-de-Fonds ont dû prendre leur mal en patience. Une situation causée par une rupture de conduite à la rue de L'Hôtel-de-Ville, à proximité du giratoire des Petites-Crosettes. Elle a été signalée à la Police neuchâteloise aux environs de 4h30 et les services concernés sont à pied d'oeuvre sur place depuis 5h30 pour rétablir la situation.

En matinée, le tronçon entre le giratoire du Bas-du-Reymond et la rue de l'Hôtel-de-Ville a été fermé à la montée, ce qui a causé, par cascade, un embouteillage sur la H20, direction La Chaux-de-Fonds. Vers 7h30, on signalait des bouchons au moins jusqu'aux Hauts-Geneveys. Depuis 8h30 environ, la circulation se fait de manière alternée dans le secteur concerné de la rue de L'Hôtel-de-Ville.





Pose d'un collier

Selon les premières constatations, la fuite est due à une cassure sur la conduite, explique l’énergéticien Viteos par écrit. La réparation doit être effectuée au moyen de la pose d’un collier. La secrétaire générale de Viteos, Claire-Lise Clément, ajoute qu’une entreprise de génie civil a été mandatée afin de procéder à l’ouverture du sondage. Et que, pour éviter tout risque de gel de la chaussée, en raison de l’eau qui s’est répandue sur la route, une saleuse des Travaux publics a également été sollicitée.