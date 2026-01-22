Rupture de conduite à La Chaux-de-Fonds

Une conduite s'est rompue jeudi matin à la rue de l'Hôtel-de-Ville à La Chaux-de-Fonds. Elle a causé des embouteillages importants, notamment pour les automobilistes franc-montagnards. La réouverture totale de la route est prévue jeudi vers 20h00.
Grosse congestion de trafic ce jeudi matin en région chaux-de-fonnière. Les automobilistes franc-montagnards qui circulaient en direction de La Chaux-de-Fonds ont dû prendre leur mal en patience. Une situation causée par une rupture de conduite à la rue de L'Hôtel-de-Ville, à proximité du giratoire des Petites-Crosettes. Elle a été signalée à la Police neuchâteloise aux environs de 4h30 et les services concernés sont à pied d'oeuvre sur place depuis 5h30 pour rétablir la situation.
En matinée, le tronçon entre le giratoire du Bas-du-Reymond et la rue de l'Hôtel-de-Ville a été fermé à la montée, ce qui a causé, par cascade, un embouteillage sur la H20, direction La Chaux-de-Fonds. Vers 7h30, on signalait des bouchons au moins jusqu'aux Hauts-Geneveys. Depuis 8h30 environ, la circulation se fait de manière alternée dans le secteur concerné de la rue de L'Hôtel-de-Ville.
Pose d'un collier
Selon les premières constatations, la fuite est due à une cassure sur la conduite, explique l’énergéticien Viteos par écrit. La réparation doit être effectuée au moyen de la pose d’un collier. La secrétaire générale de Viteos, Claire-Lise Clément, ajoute qu’une entreprise de génie civil a été mandatée afin de procéder à l’ouverture du sondage. Et que, pour éviter tout risque de gel de la chaussée, en raison de l’eau qui s’est répandue sur la route, une saleuse des Travaux publics a également été sollicitée.
Pour rappel, une partie de la conduite d’eau potable, sur la partie est de la rue de l’Hôtel-de-Ville, a déjà été remplacée en 2025. Cette intervention avait permis d’anticiper la réfection du revêtement, en lien avec les travaux actuellement en cours dans le cadre du giratoire des Petites-Crosettes, ajoute encore Viteos.
Selon les informations transmises par la secrétaire générale de l'entreprise, la remise en eau sera effectuée jeudi aux alentours de 15 heures. La réouverture totale de la route est, elle, prévue vers 20 heures. /jhi-yca