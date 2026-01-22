Un avion de SWISS baptisé « Delémont »

Le nouvel A350 de la compagnie nationale fera honneur à la capitale jurassienne. Construit ...
Le nouvel A350 de la compagnie nationale fera honneur à la capitale jurassienne. Construit à Toulouse, cet Airbus de nouvelle génération sera tantôt en fonction.

Cet Airbus baptisé « Delémont » sera tantôt en fonction. (Photo : @ilio_spotter.) Cet Airbus baptisé « Delémont » sera tantôt en fonction. (Photo : @ilio_spotter.)

Le nouvel avion de SWISS s’appelle Delémont. L’Airbus A350 de la compagnie nationale a été capturé par un photographe sur le tarmac de Toulouse, là où il a été fabriqué. L’appareil sera immatriculé HB-IFB. Il arrivera prochainement à Zurich pour entrer en fonction sur des vols court-courriers, mais aussi sur des destinations plus lointaines telles que Boston, Montréal ou Séoul. Contacté par RFJ, le maire de Delémont Damien Chappuis « se réjouit que le nom de la capitale jurassienne s’exporte à l’international ».

L’avion « Delémont » est le deuxième d’une série de dix Airbus A350 de la flotte de SWISS. Le premier avait été mis en fonction en novembre. Il avait été baptisé « Lausanne ». /clo


 

