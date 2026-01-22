Un incendie à Eschert

Un immeuble de la Route Principale à Eschert a été touché par un incendie. Le feu a pris jeudi après-midi au dernier étage de l’habitation. L’alarme a été donnée vers 16h20. Une vingtaine de pompiers et cinq véhicules des SP Cornet, CSP Montoz et CR Tramelan ont été dépêchés sur place. La police cantonale bernoise s’est également rendue sur les lieux du sinistre. L’incendie n’a pas fait de blessé. Le propriétaire de l’appartement touché a été incommodé par la fumée et transporté en ambulance à l’hôpital pour un contrôle. Lui et son épouse ont été relogés chez une voisine pour la nuit.





Pas de flammes apparentes

À leur arrivée sur place, les secours ont constaté « un dégagement de fumée depuis le toit ainsi qu’à l’intérieur de l’appartement », selon le chef d’intervention. Commandant du SP Cornet, Jérôme Ganguin précise qu’une « partie du toit a dû être détuilée » et que ses troupes ont dû procéder « au démontage de parois dans l’appartement pour éviter une propagation du sinistre et procéder à l’extinction ». Les pompiers ont utilisé très peu d’eau durant cette intervention. « Les dégâts ont été confinés à un seul appartement », note encore le chef d’intervention. Les autres habitations de l’immeuble n’ont pas été touchées.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet incendie. La circulation a été perturbée durant 1h30. /msc