Une rencontre entre bénévoles et organisations

Le bénévolat sera mis à l’honneur ce jeudi à Delémont. Un speed-meeting est organisé au Centre l’Avenir de 17h à 19h. Une quinzaine d’organisations jurassiennes seront de la partie. Elles sont actives dans les domaines du social, de la santé, de la solidarité, de l’environnement et de l’intégration. Pour parler de cet évènement, la coordinatrice de Bénévolat Jura, Noémie Merçay était invitée en direct dans « La Matinale ». Le concept est simple : les personnes intéressées rencontrent, lors d’entretiens de sept minutes, les associations présentes afin de se renseigner sur leurs missions.