Une rencontre entre bénévoles et organisations

Un speed-meeting du bénévolat est organisé ce jeudi à Delémont. L’objectif est de mettre en contact les personnes qui souhaitent s’engager et les organisations qui recherchent du monde.

Noémie Merçay parlait de bénévolat dans « La Matinale ».

Le bénévolat sera mis à l’honneur ce jeudi à Delémont. Un speed-meeting est organisé au Centre l’Avenir de 17h à 19h. Une quinzaine d’organisations jurassiennes seront de la partie. Elles sont actives dans les domaines du social, de la santé, de la solidarité, de l’environnement et de l’intégration. Pour parler de cet évènement, la coordinatrice de Bénévolat Jura, Noémie Merçay était invitée en direct dans « La Matinale ». Le concept est simple : les personnes intéressées rencontrent, lors d’entretiens de sept minutes, les associations présentes afin de se renseigner sur leurs missions.

Entretien avec Noémie Merçay :

« C’est un évènement qui permet de s’informer très efficacement. C’est hyper important pour une région comme nous qui a un tissu associatif incroyablement riche d’entretenir ces engagements citoyens », relate Noémie Merçay. Pour elle, la région bénéficie de personnes très engagées en faveur du bénévolat. « On sent les réseaux de solidarité qui sont encore très présents. Après, c’est comme toutes choses, cela peut s’étioler et il faut donc constamment le valoriser et reconnaître ces engagements », souligne-t-elle. Actuellement, si Bénévolat Jura est passablement concentré sur des organisations de la santé, du social et de l’environnement, cet engagement pourrait évoluer. « On espère à l’avenir soutenir plus largement l’ensemble des milieux associatifs jurassiens », assure Noémie Merçay. /lge


