« Chaud Devant » : Diego Rapacchietti

Nombreuses sont les similitudes entre la cuisine et la batterie, l’instrument. Diego Rapacchietti pratique les deux avec un sens inné du rythme. Son poulet basquaise se déguste avec quelques légumes et surtout une véritable huile d’olive personnelle.
C’est dans une toute petite cuisine que nous préparons une belle recette. Un poulet basquaise que propose Diego Rapacchietti, batteur jurassien et cuisinier de profession.
Véritable passionné de cuisine et de bon goût, Diego possède des oliviers en Italie. C’est donc une belle huile d’olive maison qui accompagne ce repas, un poulet qui mijote, accompagné de quelques légumes, un riz pilaf, le tout préparé sur deux petites plaques électriques. La convivialité s’installe avant de se mettre à table. /jmp