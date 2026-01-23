« Chaud Devant » : Diego Rapacchietti

C’est dans une toute petite cuisine que nous préparons une belle recette. Un poulet basquaise que propose Diego Rapacchietti, batteur jurassien et cuisinier de profession.

Véritable passionné de cuisine et de bon goût, Diego possède des oliviers en Italie. C’est donc une belle huile d’olive maison qui accompagne ce repas, un poulet qui mijote, accompagné de quelques légumes, un riz pilaf, le tout préparé sur deux petites plaques électriques. La convivialité s’installe avant de se mettre à table. /jmp