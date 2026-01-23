La Goule explique les coupures de courant

La Goule est-elle mauvaise élève en termes de coupures de courant ? Selon une nouvelle étude de la Commission fédérale de l’électricité, un ménage suisse a été en moyenne privé de courant durant 17 minutes en 2024, 52 minutes pour les clients de la Société des forces électriques de La Goule qui fournit une partie des Franches-Montagnes et du Jura bernois. Pour expliquer ces chiffres, il faut distinguer les coupures non planifiées, causées notamment par la météo, des coupures planifiées, principalement liées à l’entretien des lignes électriques. Dans les premiers cas, La Goule se situe dans la moyenne Suisse, avec 13 minutes de coupures non planifiées. En revanche, les coupures planifiées, 39 minutes en 2024, constituent un point noir. Le directeur des Forces électriques de La Goule, Cédric Zbinden, explique ce chiffre : « on a un réseau très aérien, on a énormément de kilomètres de lignes à construire pour atteindre nos clients, contrairement à une ville. Et l’entretien exige qu’une ligne entière soit coupée. Si on a de longues coupures, c’est qu’on fait beaucoup d’entretien ». Le réseau de La Goule est en effet classé comme « réseau montagneux à faible densité ». Alternative au réseau aérien, le réseau câblé enterré : « on aurait beaucoup moins de coupures planifiées, par contre, les investissements sont beaucoup plus importants. On veille à ce que nos clients ne paient pas trop cher l’acheminement », explique encore Cédric Zbinden.

